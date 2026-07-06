◇W杯北中米大会決勝トーナメント2回戦 ノルウェー 2―1 ブラジル（2026年7月5日 ニューヨーク・ニュージャージー）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は5日（日本時間6日）、決勝トーナメント2回戦が行われ、ノルウェー（FIFAランキング21位）がブラジル（同5位）を2―1で破り、初のベスト8入りを果たした。ブラジルとの対戦成績は3勝2分けとなった。試合後に“怪物”FWハーランド（マンチェスターC）が自身のインスタグラムを更新した。

ハーランドが2ゴールで「王国」を沈めた。0―0のまま迎えた後半34分、ハーフタイムから投入されたMFシェルデルップ（ベンフィカ）の左クロスにゴール正面で飛び上がり、打点の高いヘディングで先制ゴールを叩き込んだ。ブラジルのDF2人に徹底マークされ、前半はシュートわずか1本。後半はポスト役となってチャンスメークにも貢献していたが、出場全試合でゴールを記録する抜群の決定力を見せつけた。

後半45分にもペナルティーエリア手前でボールを受け、左足で豪快にゴール右隅へ蹴り込んだ。今大会7点目で、メッシ（アルゼンチン）、エムバペ（フランス）と得点ランキングトップに並んだ。

試合後に「この試合はノルウェーの歴史上最高の試合。ブラジルとコートジボワールに勝利できたことを本当に誇りに思う。ブラジル戦では素晴らしい試合ができた。これは多くの若者に刺激を与えるでしょう。私も若い頃に刺激を受けましたから。ここで成し遂げたことをとても誇りに思う」と喜んだ。

そしてハーランドは自身のインスタグラムを更新。ロッカールームでの自撮り写真とともに「well well well（やれやれ）」とブラジルを挑発するような投稿をした。

この投稿についてブラジルメディア「Globo Esporte」も「ハーランドはブラジル敗退後、ブラジルに向けて挑発的な投稿をした。『やれやれ…』」と見出しをつけて報じた。