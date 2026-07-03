【速報】東京ディズニーランド「トイ・ストーリー5」限定デコ＆新フードを速報レポ
YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が、「東京ディズニーランド 2026.7.1の様子 | Today’s Tokyo Disneyland on July 1, 2026」と題した動画を公開した。動画では、2026年7月1日の東京ディズニーランドの様子をレポートし、映画公開を記念したプログラム「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」の装飾や新作フード、キャラクターグリーティングについて速報形式で解説している。
ワールドバザールでは中央のモニュメントが撤去され、スッキリとした空間に。プラザ方面からは「ベイマックスのミッション・クールダウン」のプレビュー公演の音楽が聞こえ、水しぶきが上がる様子が確認された。気温が高く蒸し暑い日ということもあり、アイスワゴンには長い列ができている。
トゥモローランドに進むと、「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」の特別な装飾が多数登場。「スペース・マウンテン」周辺の工事用の壁には、大量のバズ・ライトイヤーやリトル・グリーン・メンが描かれたフォトスポットが設けられ、多くのゲストで賑わっていた。「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」も「ピザ・プラネット」仕様にデコレーションされている。また、パーク内を巡る「トイフレンズスタンプラリー」のスポットも各所に設置されている。
アドベンチャーランドの「ボイラールーム・バイツ」では、新作フードの「シェイブアイス（トロピカルフルーツ＆ティーゼリー）」を実食。マンゴーとパッションフルーツの果肉がたっぷりと乗り、「甘すぎないマンゴーでさっぱりしていてとても美味しい」と絶賛。後半に現れるストレートティー味のゼリーとの相性も抜群で、「暑い日に体が冷えて最高だった」と語った。
さらにウエスタンランドでは、「トイ・ストーリー5」仕様の特別なコスチュームを着たウッディとジェシーのグリーティングに遭遇。マントを羽織ったウッディと、胸に星のバッジをつけたジェシーの姿が収められているが、待ち列はすでにラインカットされるほどの盛況ぶりだった。
映画の世界観に染まったデコレーションから限定フード、特別なグリーティングまで、見どころが尽きない夏の東京ディズニーランド。新プログラムを存分に味わいたい方は、ぜひ事前に見どころやスタンプラリーの場所をチェックしてパークへ足を運んでみてはいかがだろうか。
ワールドバザールでは中央のモニュメントが撤去され、スッキリとした空間に。プラザ方面からは「ベイマックスのミッション・クールダウン」のプレビュー公演の音楽が聞こえ、水しぶきが上がる様子が確認された。気温が高く蒸し暑い日ということもあり、アイスワゴンには長い列ができている。
トゥモローランドに進むと、「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」の特別な装飾が多数登場。「スペース・マウンテン」周辺の工事用の壁には、大量のバズ・ライトイヤーやリトル・グリーン・メンが描かれたフォトスポットが設けられ、多くのゲストで賑わっていた。「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」も「ピザ・プラネット」仕様にデコレーションされている。また、パーク内を巡る「トイフレンズスタンプラリー」のスポットも各所に設置されている。
アドベンチャーランドの「ボイラールーム・バイツ」では、新作フードの「シェイブアイス（トロピカルフルーツ＆ティーゼリー）」を実食。マンゴーとパッションフルーツの果肉がたっぷりと乗り、「甘すぎないマンゴーでさっぱりしていてとても美味しい」と絶賛。後半に現れるストレートティー味のゼリーとの相性も抜群で、「暑い日に体が冷えて最高だった」と語った。
さらにウエスタンランドでは、「トイ・ストーリー5」仕様の特別なコスチュームを着たウッディとジェシーのグリーティングに遭遇。マントを羽織ったウッディと、胸に星のバッジをつけたジェシーの姿が収められているが、待ち列はすでにラインカットされるほどの盛況ぶりだった。
映画の世界観に染まったデコレーションから限定フード、特別なグリーティングまで、見どころが尽きない夏の東京ディズニーランド。新プログラムを存分に味わいたい方は、ぜひ事前に見どころやスタンプラリーの場所をチェックしてパークへ足を運んでみてはいかがだろうか。
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