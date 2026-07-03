東ハトが「ポテコ」と「なげわ」を使った「ポテなげRing」を紹介 （C）oricon ME inc.

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　東ハトの『キャラメルコーン』公式X（＠CaramelCorn1971）が、スナック菓子『ポテコ』と『なげわ』を使った「ポテなげRing」を紹介し、「かわいい」「作ってみたい」と注目を集めている。投稿は11.6万件表示を記録している（3日12時30分時点）。

【写真】カラフルでかわいい！ ポテコとなげわで作る“ポテなげRing”

　投稿では、「今日はひさしぶりに『#ポテなげRing』を作ったよ」と紹介。『ポテコ』と『なげわ』にチョコペンでデコレーションパーツを付けるだけで完成する、お菓子の指輪を披露した。

　リングにはカラフルなビーズやハート型のデコレーションがあしらわれ、「食べておいしい、並べて楽しいRingをみんなも作ってみてね」と呼びかけている。

　コメント欄には、「かわいいー！！」「これは…流行りそう」「小さな女の子がいたらこれやりたいね。お誕生日会とかにウケそう」といった声が寄せられた。

　また、「可愛い 食べれないかも」とのコメントには、公式が「でも甘じょっぱくて美味しいよ〜」と返信。「めっちゃくちゃ可愛いし、綺麗〜 こんな上手に作れないよ〜」という声には、「ぜひ好みのデザインに仕上げてみてね〜」と呼びかけるなど、ユーザーとの交流も見られた。