覆面ホラー作家・雨穴さんが現地時間2日、イギリスで優れたミステリー小説に贈られる“ダガー賞”の授賞式に参加。翻訳小説部門に最終候補作として選出されていたホラーミステリー小説『変な絵』の英訳版『Strange Pictures』は、惜しくも受賞を逃す結果となりました。

『変な絵』は「9枚の絵」に隠された違和感を手がかりに、複数の事件の真相に迫っていく新感覚スケッチ・ミステリー。一見、無関係に見える奇妙な絵の数々が、やがてひとつの恐るべき真実へとつながっていく作品で、読者自身も“絵の謎”を考察しながら読み進めることができます。

2022年の刊行以来、国内外で大きな反響を呼び、シリーズ世界累計発行部数は270万部（電子版・コミカライズ含む）を突破。現在までに39の国と地域で翻訳出版が決定しています。

雨穴さんは現地時間2日、ロンドンで開催された授賞式にタキシード姿で参加。海外の公式イベントに出席するのは極めて貴重な機会ということで、豪華なディナーを楽しんでいる様子などが公開されました。

雨穴さんと双葉社の公式Xでは写真とともに「英国ダガー賞授賞式に参加した雨穴さん 惜しくも受賞は逃しましたが、豪華なディナーを楽しんでいました。そうやって飲むんだ……。」とつづられています。