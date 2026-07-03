チャンネル登録者数81万超の人気YouTuber、Rちゃんが、2026年6月30日にYouTubeを更新。2人組YouTuber「みきおだ」メンバーで元恋人のみきやさんが登場し、Rちゃんが「逆プロポーズ」していたことが明かされた。

「うちのこと全部わかってるし、結婚とか超えて家族っぽい」

Rちゃんとみきやさんは、10年ほど前に交際していたことを公表している。破局後も、YouTubeなどでたびたび共演し、親しげな様子を公開してきた。

6月30日の動画では、一時期RちゃんがみきやさんのLINEをブロックしていたが、みきやさんからの手紙をきっかけに和解したことが明かされた。ブロックのきっかけは、Rちゃんがみきやさんにプロポーズしたことが理由だと話した。

Rちゃんは2025年6月、YouTuberのヒカルさん主催の「彼氏オーディション」で会社役員男性と交際を開始した。結婚したいと考えていたRちゃんは「8月4日にプロポーズして」と話していたそうだが、その日が近付くにつれ、周りから「いいの？」「目を覚まして」などと言われるように。

さらに、知人からは「あかりさんにはみきやさんしかいないよ」と言われ続けていたという。みきやさんについては「うちのこと全部わかってるし、結婚とか超えて家族っぽい」と思いつつ、結婚相手としては考えたことがなかったそうだ。

しかしその知人から「逆プロポーズしなさい」と助言され、実母からも「みきやくんどうなのかなと思ってた」と言われたことから、「（彼氏オーディションで選んだ相手は）違う」「みきやさんだぁ」と感じたと語った。

「結婚してもしてなくてもずっと仲いいだろう」

Rちゃんは「真剣にうちに向き合ってくれて、付き合って学びになったのって、みきやさんが始まり」「結婚も初めてはみきやがいいな」と思い、交際相手に別れを告げ、すっぴんのままみきやさんに会いにいったと明かした。

みきやさんの部屋の鍵を開けて、毛布をはぎ取って寝ているみきやさんを起こしたという。突然のRちゃんの訪問に困惑するみきやさんに、Rちゃんは「結婚しよう」とプロポーズした。

「できない」と断るみきやさんに、「その後はどうなってもいいから、一旦結婚しよう」などと食い下がり、1時間ほど攻防が続いたが、みきやさんが今はバンド活動を頑張りたいという意志を伝え、Rちゃんはあきらめて帰ったという。

その後、Rちゃんは「みきやさんと結婚してもしてなくてもずっと仲いいだろう」と考え、それまでと同じように連絡を取っていたが、みきやさんはプロポーズを拒否した罪悪感があり、冷たい対応になってしまっていた。それが、RちゃんがLINEをブロックすることにつながったとのことだ。

コメント欄には「ぶっとびすぎてておもしろいw」「みきやさんがピッタリと思うけど、ちゃんと結婚はしないと言うみきやさんもいいね！ ずっとこの関係で行ってほしいな〜」「よし、もう1回逆プロポーズしよう！ まじでみきやと結婚して欲しい！」「この2人くっついたらエモすぎるかも」などと書き込まれている。