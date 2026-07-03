「旦那さんおらんかったっけ？」中川翔子、双子育児で“腕があと8本ほしい”吐露。「たくましすぎる」
タレントの中川翔子さんは7月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。双子の“同時泣き”に対応している写真を公開しました。
【画像】中川翔子が明かした双子育児のリアル
コメントや引用リポストでは「カイリキーに進化したくなりますよね」「一人でも夜泣きやミルク大変なのに双子育ててる方々は尊敬しますよ」「気持ちが分かりすぎて」「わたしもいつも分身したいと思ってた」「この状況をストレスと言わずに『腕があと8本欲しい』と、言えるポジティブなしょこたんがたくましすぎる」と称賛の声や、「旦那さんおらんかったっけ？」「旦那さんに協力を得ましょう」といった声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【画像】中川翔子が明かした双子育児のリアル
「気持ちが分かりすぎて」中川さんは「双子の母 腕があと8本ほしいです」とつづり、1枚の画像を投稿。ファンから寄せられた「双子男の子生後3ヶ月を育ててます!!2人同時泣きを1人で対応する時ってどーしていましたか？！」との質問に、双子の息子たちを全身で抱えたショットを載せ「こう」と回答しています。長男がのけぞっている様子から、大変さがうかがえます。
「ふたご 今日で9か月！」6月30日には「ふたご 今日で9か月！」と報告していた中川さん。息子たちを両腕に抱っこし、愛おしげに見つめるショットを添えています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)