「妊娠させてくれれば多額の報酬を渡す」というインターネットの投稿をきっかけに、三重県の70代男性が約290万円をだまし取られる被害に遭いました。

三重県警松阪署によりますと、男性は今年4月ごろ、「妊娠させてくれれば多額の報酬を渡す」というネットの投稿をきっかけに、「竹下由衣」と名乗る者とLINEで連絡を取るようになりました。

「優れた遺伝子を持っている人に妊娠の手伝いをお願いしたい」などと持ちかけられ、秘密保持契約を結んだら900万円、健康診断をしたら900万円、妊娠したら1200万円という額を示されたということです。

続いて「弁護士の及川富美子」と名乗る者らがLINEで連絡してきて、「信託機関」とするサイトの画面に「総資産900万円」と表示されたといいます。

その後、「出金するための保証金」「凍結された口座の修復費用」「信用回復の費用」などとして現金を振り込むよう求められ、9回にわたって計約290万円を振り込んでだまし取られたということです。

男性はさらに現金を請求されたことから不審に思い、松阪署に相談したということです。