中国・河南省にある世界最大規模のガラス床の展望台で、10代の少年が傘の先で床を突いたところ、ガラスに亀裂が入る騒ぎとなった。この影響で観光客らは緊急避難し、現地ではガラス施設の安全性をめぐる議論が起きている。

1日、中華網やサウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）などによると、先月20日、河南省の「宝泉崖天下」観光地を訪れた観光客らは、ガラス床の展望台に入った直後、係員の指示に従って急いで避難した。

人的被害はなかったが、観光地側は翌日、「10代とみられる少年が傘の先でガラスの床を突いたことで亀裂が生じた」と事故の経緯を明らかにした。

事故が起きた展望台は、2023年に世界最大規模のガラス床の展望台としてギネス世界記録に認定された施設だ。歩行エリアだけでも1700平方メートルに達し、中国の公式観光評価で最高ランクの5A級観光地に認定されている。観光地側は、太行山脈の切り立った赤い砂岩の断崖を一望できるスポットとして、この展望台をPRしてきた。

現在、観光地側は損傷したエリアへの立ち入りを規制したうえで修復作業を進めている。事故が起きていないその他のエリアは通常どおり開放している。

安全性への懸念について、観光地の関係者は「この展望台には三層構造の合わせガラスが使われており、今回損傷したのはガラス板の最上層1枚だけだ」と説明し、「展望台全体の耐荷重性能や安全性には問題はない」と強調した。さらに今後は、観光客に対し、とがった物でガラスを突かないよう、案内や注意喚起を強化すると付け加えた。