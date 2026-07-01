消防によりますと、石川県小松市の県立小松特別支援学校から行方が分からなくなっていた10歳の男子児童は、1日午前11時すぎ、学校からおよそ1.5キロ離れた十二ヶ滝の滝つぼで発見されました。男子児童は病院に搬送され、警察が容体の確認を進めています。

小松市金平町の県立小松特別支援学校で30日午前11時ごろ、小学部5年の10歳の男子児童が「トイレに行く」と言って教室を出たのを最後に行方が分からなくなりました。

消防によりますと30日、学校からおよそ1.5キロの十二ヶ滝周辺で警察犬が人のにおいを検知したということです。

また学校から十二ヶ滝へ向かう道路沿いに設置された防犯カメラ映像には、30日午前11時すぎ、特徴がよく似た子どもが滝の方向へ走る様子が捉えられていました。

警察や消防などが1日早朝からおよそ200人態勢で捜索を再開しましたが、1日午前11時すぎに、十二ヶ滝の滝つぼで消防が子ども1人を発見し、救急搬送しました。その後、発見されたのは行方不明になっていた男子児童であることが分かりました。警察が容体の確認を進めています。

校長「なんとか早く無事に見つかって」

瀬川真司校長は1日午前11時ごろ、報道陣の取材に応じ、「このような事態になってしまい申し訳ない」と陳謝しました。

男子児童については「朝、いつも顔を合わせてあいさつしている。とても明るくて積極的に人と関わる人で、明るくにこにこしている」と述べました。そのうえで「なんとか早く無事に見つかってほしい思いでいっぱいだ」と述べました。

学校は1日、臨時休校の措置をとりました。