「細ければ細いほどいい」高須幹弥が警鐘を鳴らすマンジャロ依存に陥る若い女性の現実
高須クリニックの高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【依存】マンジャロをやめられない女性が増えている理由【耐性、リバウンド】」を公開した。動画では、若い女性の間で糖尿病治療薬「マンジャロ」をダイエット目的で使用する依存症が急増している背景と、その危険性について強い警鐘を鳴らしている。
高須氏は、キャバクラで働く女性や「港区女子」など、容姿やスタイルを競い合うコミュニティにおいて、マンジャロに依存する人が多いと指摘。本来は自らの努力で痩せられるはずが、人工的に満腹状態を作り出す薬に頼り切っている現状を危惧した。さらに、「通常のダイエットのリバウンドと比べて4倍のスピードでリバウンドする」と断言。薬に耐性ができるため使用量がエスカレートしやすく、吐き気や鬱、急性膵炎などの深刻な副作用リスクがあると語る。
また、依存者が増える根本的な原因について、スマートフォンの普及を挙げた。SNSで他人と比較する機会が増加し、K-POPアイドルやモデルの影響で「細ければ細いほどいい」という風潮が蔓延していると分析。加えて、利益至上主義のダイエットビジネスやオンライン診療が、BMI18.5未満の不健康な女性にも安易に薬を処方している実態を問題視した。
最後に高須氏は、過激な文言で消費者を煽る医療広告ガイドライン違反のビジネスが横行していると非難。「自分はなんて太ってるんだと思い込んで、強迫観念にとらわれてしまう」と、女性たちの精神を蝕む業界の構造を厳しく批判し、安易な薬の使用に歯止めをかけるよう訴えかけた。
高須氏は、キャバクラで働く女性や「港区女子」など、容姿やスタイルを競い合うコミュニティにおいて、マンジャロに依存する人が多いと指摘。本来は自らの努力で痩せられるはずが、人工的に満腹状態を作り出す薬に頼り切っている現状を危惧した。さらに、「通常のダイエットのリバウンドと比べて4倍のスピードでリバウンドする」と断言。薬に耐性ができるため使用量がエスカレートしやすく、吐き気や鬱、急性膵炎などの深刻な副作用リスクがあると語る。
また、依存者が増える根本的な原因について、スマートフォンの普及を挙げた。SNSで他人と比較する機会が増加し、K-POPアイドルやモデルの影響で「細ければ細いほどいい」という風潮が蔓延していると分析。加えて、利益至上主義のダイエットビジネスやオンライン診療が、BMI18.5未満の不健康な女性にも安易に薬を処方している実態を問題視した。
最後に高須氏は、過激な文言で消費者を煽る医療広告ガイドライン違反のビジネスが横行していると非難。「自分はなんて太ってるんだと思い込んで、強迫観念にとらわれてしまう」と、女性たちの精神を蝕む業界の構造を厳しく批判し、安易な薬の使用に歯止めをかけるよう訴えかけた。
YouTubeの動画内容
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