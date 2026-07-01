高須幹弥「ある種の宗教になる」朝倉慶氏の“株はもう下がらない”説に持論

「入金額と運用益が並ぶ」雪だるま式に資産が増え続ける投資の現実

「ますますお金を失いますよ」高須幹弥が警鐘を鳴らす残クレでアルファードを買う罠