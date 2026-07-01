「千原兄弟」の千原ジュニア（52）が30日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!1」（火曜深夜1・09）に出演。海外旅行の入国審査について語った。

ジュニアは最近、プライベートでドイツとポーランドを旅したという。かつて、ニュージーランドの入国審査で「Yes！」と適当に答えて別室に連行され、1時間荷物検査をされた苦い思い出が。「多分、危険なモノ持ってるか？っていう質問やったんやろうな。分からんから、それにYes！」と苦笑いした。

その経験も踏まえ、今回は相手の質問に「黙ってたのよ。変にYesかNoか言って、違ってたら大変やから」。すると審査官の女性が怒りをあらわにし、隣の審査官と一緒になって罵声を浴びせてきたという。雑にハンコを押し、冷たく“行け！”のジェスチャーで追い払われたという。

思わぬ怒りを買い、後に人に聞いたところ「ドイツで一番失礼なのが“無視”やねんて。自分の存在を否定されている。“私がいないものと見ているのか、オマエは”ということになるねんて」とジュニア。「知らんからさあ…非常に失礼なことをしてたらしい」と反省していた。