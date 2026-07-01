“ガーシー”東谷義和氏は何者だったのか？ 議員当選、除名、逮捕…1年密着したドキュメンタリー放送へ
ABEMAは、テレビ朝日報道局との共同プロジェクトによる報道検証ドキュメンタリー番組『改めて、取材しました。』の最終回を、7月4日午後11時から放送する。
【写真】バーや飲食店などを経営する実業家としてのガーシーの姿
『改めて、取材しました。』は、かつて世間を大きく騒がせた人物や事件、複雑な背景を持つ社会問題を“改めて取材”し、当時は十分に光が当たらなかった視点から事象を見つめ直す、報道検証ドキュメンタリー。
最終回となる4日放送の#5では、「ガーシー現象って何だった？ 東谷義和に密着ドキュメント」と題し、“ガーシー”こと東谷義和氏（54）に1年の密着取材。現在の姿を追いながら、かつて日本中に賛否両論を巻き起こした“ガーシー現象”を振り返る。
2022年、芸能界の裏側を暴露する動画で注目を集めたガーシー氏。その年の、参議院議員選挙では約28万票を集め、国会議員となった。しかしその後は、議員除名、ドバイからの帰国、逮捕と事態は急展開。社会現象とも呼べる熱狂を生み出した一方で、罪人として表舞台から姿を消した。今回番組では、あの熱狂は一体何だったのか。なぜ多くの人々が彼に魅了されたのか。そもそも、ガーシー氏とは何者なのか。長期取材と、ロングインタビューから迫る。
取材では、現在、バーや飲食店などを経営する実業家として活動するガーシー氏の日常を追うほか、母親と妹、旧友、今も交流を続ける関係者への取材を通じて、その原点に迫る。さらに、ガーシー氏のオンラインサロンの交流会も撮影。そこには、「ガーシーが好き」という共通点でつながる人々が集い、今なおガーシー氏を慕う姿があった。
番組は、一連の現象を振り返りながら、「人々はなぜ熱狂し、何を信じたのか」「熱狂のあとに何が残ったのか」を検証。“令和のダークヒーロー”を生み出した社会の姿にも切り込んでいく。
【写真】バーや飲食店などを経営する実業家としてのガーシーの姿
『改めて、取材しました。』は、かつて世間を大きく騒がせた人物や事件、複雑な背景を持つ社会問題を“改めて取材”し、当時は十分に光が当たらなかった視点から事象を見つめ直す、報道検証ドキュメンタリー。
最終回となる4日放送の#5では、「ガーシー現象って何だった？ 東谷義和に密着ドキュメント」と題し、“ガーシー”こと東谷義和氏（54）に1年の密着取材。現在の姿を追いながら、かつて日本中に賛否両論を巻き起こした“ガーシー現象”を振り返る。
取材では、現在、バーや飲食店などを経営する実業家として活動するガーシー氏の日常を追うほか、母親と妹、旧友、今も交流を続ける関係者への取材を通じて、その原点に迫る。さらに、ガーシー氏のオンラインサロンの交流会も撮影。そこには、「ガーシーが好き」という共通点でつながる人々が集い、今なおガーシー氏を慕う姿があった。
番組は、一連の現象を振り返りながら、「人々はなぜ熱狂し、何を信じたのか」「熱狂のあとに何が残ったのか」を検証。“令和のダークヒーロー”を生み出した社会の姿にも切り込んでいく。