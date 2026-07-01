バッテリィズ寺家、曽祖父の職業明かす「有名なんです」
お笑いコンビ・バッテリィズ（エース、寺家）が30日に放送されたテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）にゲスト出演。寺家が曽祖父の職業を明かした。
【動画】バッテリィズ寺家の実家を片付け…「ガチなやつ」出てくる
寺家がお宝を持参したのは、江戸時代に活躍した文人画家・谷文晁（1763〜1840）の掛け軸。来歴について寺家は「僕の曾お祖父さんが忍者研究家なんですよ。それで甲賀忍者の屋敷を発見した人で有名なんです」と説明。番組では、寺家の曽祖父である故・中西義孝さんの顔写真を紹介した。
寺家はその上で「曾お祖父さんが亡くなった時にこれが部屋に掛かっていたということで気になっていた」と話した。さらに、そのお宝を、寺家の母が20年前に同番組に鑑定を依頼。その時は採用とはならなかったが、20年越しに鑑定されることとなった。
寺家は期待を込めて本人評価額を「100万円」とするものの、残念ながら偽物で5000円という鑑定額になり、寺家は「めっちゃ偽物やん！」と肩を落とした。
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寺家がお宝を持参したのは、江戸時代に活躍した文人画家・谷文晁（1763〜1840）の掛け軸。来歴について寺家は「僕の曾お祖父さんが忍者研究家なんですよ。それで甲賀忍者の屋敷を発見した人で有名なんです」と説明。番組では、寺家の曽祖父である故・中西義孝さんの顔写真を紹介した。
寺家は期待を込めて本人評価額を「100万円」とするものの、残念ながら偽物で5000円という鑑定額になり、寺家は「めっちゃ偽物やん！」と肩を落とした。