「今いる代表の選手たちを押しのけて入ってくる選手が現れるならば」

北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦、1-2で敗れたブラジル戦から一夜明けた現地時間6月30日、MF久保建英が取材に応じた。

下の世代の台頭について問われると、「現状4年後、僕の下の世代が何人もW杯メンバーに入っているかと言われたら、今ここから劇的に今入っている選手も衰えない限りは、同じメンバーなんじゃないですかね」と率直な見解を語った。

日本は前半29分にMF佐野海舟のゴールで先制したものの、後半にMFカゼミーロに同点弾を許した。さらに後半アディショナルタイム、途中出場のFWガブリエル・マルティネッリに逆転ゴールを決められ、初のベスト8進出を目指した戦いはベスト32で幕を閉じた。強豪ブラジルを相手にチームの総合力が問われる激闘となったなか、久保は日本代表の現在地と若手の突き上げについて厳しい基準を示した。

現在20代後半の選手たちが主力を担うチーム状況について、久保は「今すごいレベル高いですし、それに割って入れるほどの選手がまだいるとは思えない」と語った。その一方で、今大会のメンバーであるFW塩貝健人、後藤啓介の名前を挙げ、「塩貝選手、後藤選手は非常に悔しい思いを今回していましたし、すごくポテンシャルもある2人なので、ここから頑張りたいみたいなことは塩貝選手にちらっと話もしました」と後輩へ直接言葉をかけたことを明かした。

絶対的な主力が定着しつつある現状に、久保自身も「この今の代表に割って入れる選手がどれだけいるのかっていうのは、僕はそんな楽しみにしてる余裕もない。僕はまず次も選ばれるように頑張りたい」と危機感を示した。強豪を打ち破るためには、現状のメンバーを脅かす存在が必要不可欠となる。

今後のチームの底上げについて、久保は「2年後3年後、じゃあ今いる代表の選手たちを押しのけて入ってくる選手が現れるならば、それは今までよりもチームが強くなっていることだと思う」と言及。「代表というのはそういう世代交代というか、押しのけて入ってくる選手が出てきたら、日本代表は強くなっていくのかなと思います」とチーム内の激しい生存競争を求めた。（FOOTBALL ZONE編集部）