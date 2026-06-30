【7月1日から】ハワイの豪快ハンバーガーが日本初上陸 阪急うめだ本店『ハワイフェア2026』
大阪・阪急うめだ本店『ハワイフェア2026』が、7月1日から始まる。燃油サーチャージの大幅値上げや物価高、円安の影響で「ハワイに行きたいけど行けない」というなか、“今のハワイ”が丸ごと大阪・梅田にやってくる。
【写真多数】『ハワイフェア2026』日本初上陸グルメなどがずらり
日本初上陸のハンバーガーやスイーツなどの最旬ローカルフードをはじめ、ハワイで受け継がれるファッションや雑貨まで、今年は会場が各階にも拡大し、過去最大級の約110店舗が大集結。ハワイ現地からフレンドリーなスタッフやアーティストたちも駆けつけ、ハワイの空気感をそのままに感じられる2週間となる。
■『ハワイフェア2026』
前半：7月1日（水）〜6日（月）／後半：7月8日（水）〜13日（月）
場所：9階 催場、祝祭広場、阪急うめだギャラリー、アートステージ、各階
※各階は一部フロアを除く
※9階は、7月6日（月）と催し最終日は午後5時終了
※9階以外は、7月1日（水）〜14日（火）まで
注目の日本初上陸グルメ
「クアロア アンティパッツカフェ」（前半）
映画『ジュラシック・パーク』のロケ地としても有名な大農場が手掛けるレストランが登場。シェフが来店し、カウボーイ精神を感じる豪快なバーガーとホットドッグを実演で提供する。
「アロハ ベイクハウス＆カフェ」（前半）
実はハワイのモーニングの定番となっているスコーン。外はサクッと香ばしく、中はしっとりのスコーンが日本初上陸。
「ザ・ブッチャー・バー バイ アロハステーキハウス」（後半）
クリーミーな甘みと深いコクから“肉のバター”と称されるボーンマロー（牛骨髄）を使用した贅沢なバーガー。噛めば噛むほど肉の旨味があふれ出す背徳の極み。
「アロハアミーゴ」（後半）
今、ハワイで人気沸騰中のメキシカン。メキシコ伝統の豚肉料理 “カルタニス”と、ライム、サルサの酸味が織りなすエネルギッシュな味わいを焼き立てのトルティーヤに包んでいただく。
【写真多数】『ハワイフェア2026』日本初上陸グルメなどがずらり
日本初上陸のハンバーガーやスイーツなどの最旬ローカルフードをはじめ、ハワイで受け継がれるファッションや雑貨まで、今年は会場が各階にも拡大し、過去最大級の約110店舗が大集結。ハワイ現地からフレンドリーなスタッフやアーティストたちも駆けつけ、ハワイの空気感をそのままに感じられる2週間となる。
前半：7月1日（水）〜6日（月）／後半：7月8日（水）〜13日（月）
場所：9階 催場、祝祭広場、阪急うめだギャラリー、アートステージ、各階
※各階は一部フロアを除く
※9階は、7月6日（月）と催し最終日は午後5時終了
※9階以外は、7月1日（水）〜14日（火）まで
注目の日本初上陸グルメ
「クアロア アンティパッツカフェ」（前半）
映画『ジュラシック・パーク』のロケ地としても有名な大農場が手掛けるレストランが登場。シェフが来店し、カウボーイ精神を感じる豪快なバーガーとホットドッグを実演で提供する。
「アロハ ベイクハウス＆カフェ」（前半）
実はハワイのモーニングの定番となっているスコーン。外はサクッと香ばしく、中はしっとりのスコーンが日本初上陸。
「ザ・ブッチャー・バー バイ アロハステーキハウス」（後半）
クリーミーな甘みと深いコクから“肉のバター”と称されるボーンマロー（牛骨髄）を使用した贅沢なバーガー。噛めば噛むほど肉の旨味があふれ出す背徳の極み。
「アロハアミーゴ」（後半）
今、ハワイで人気沸騰中のメキシカン。メキシコ伝統の豚肉料理 “カルタニス”と、ライム、サルサの酸味が織りなすエネルギッシュな味わいを焼き立てのトルティーヤに包んでいただく。