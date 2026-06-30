【7・1開幕】USJ「夏イベント」激変→びしょ濡れ“夜祭り” マイメロディ＆クロミも浴衣姿でアゲアゲ＜プログラム一覧＞
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は、7月1日から夏イベントをスタートする。開業25周年を迎えた今年は内容が一新され、パーク史上初となる“夜の夏祭り”『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』を開催する。
【写真多数】夜にびしょ濡れ！ USJの夏祭りの様子
先立って6月29日に行われた開幕セレモニーでは、カラフルなネオンがまぶしい“夜祭り”空間がお披露目され、セサミストリートの仲間たち、マイメロディ＆クロミ、ウッディー＆ウィニー・ウッドペッカー、エンターテイナーもネオンカラーの浴衣で集結。特別招待ゲスト約1500人が、大量の水や泡を浴びて“びしょ濡れ”になって踊り、「大人も子供もお祭り騒げ！だってだって！お祭りじゃん！」と夏の開幕を宣言した。
■『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』概要
開催期間：2026年7月1日（水）〜8月26日（水）
開催時間：18：30〜21：00
▼『NO LIMIT！ グロウアップ Oh！ マツリ』
軽快なお祭りのリズムが聞こえたら、メインステージへ集まれ！スタイリッシュにアレンジされたおなじみの夏楽曲に合わせて、浴衣姿のパークの人気者たちと、みんなで全力踊ろう！光が彩るスタイリッシュ＆クールなステージには、水＆泡が豪快にスプラッシュ！ここだけの最強夏ダンスを、びしょ濡れになって楽しもう！
＜開催場所＞グラマシーパーク
＜開催回数＞1日2回 ※日によって異なる
▼『ミニオン BOO-YA ブロックパーティ』
80年代エレクトロ・ポップ調ナンバーを、DJスチュアートがごきげんにプレイ！
ステージを飛び出し特設の“お立ち台”でフィーバーするミニオンたちを間近に、ちょっぴりおバカで楽しい「Boo-Yaダンス」をハチャメチャになって楽しもう！
＜開催場所＞メルズ・ステージ
＜開催時間＞1日2回 ※日によって異なる
▼『Oh！マツリ・フード＆ゲーム』
フードカートもこの夏はまるで屋台の楽しさに！いつものパークにはない、光るカップで楽しむドリンクや、チョコバナナ味のチュリトスなどお祭り感満載！カーニバルゲームには、夜祭りに映えるネオンカラーのゲームの景品が登場！ぜひゲットして！
＜開催店舗＞フード：ユニバーサル・マーケット（ニューヨーク・エリア）をはじめ、パーク内レストランやフードカートなどゲーム：フェスティバル・イン・ザ・パーク（ニューヨーク・エリア）
▼『サマー・グロウ・モーメント』（限定日開催）
夏祭りを満喫した一日の締めくくりは、ラグーン沿いへGO。色とりどりのパイロが、音楽に合わせて夏の夜空を華やかに彩る！
＜開催場所＞ラグーン
＜開催時間＞20：55〜21：00
※毎日開催ではない
※開催日、開始時間は日によって異なる
▼『グロウアップ ストリートパフォーマンス』
通り沿いに連なる屋台をアレコレ楽しむように、ストリートを歩けばもれなく巻き込まれる多彩な祭りパフォーマンスの数々！手拍子で参加したり、一緒に踊ったり、写真を撮ったり、思いのままに楽しもう！
・ハロー！ネオンサマー・グリーティング
この夏限定のカラフルな浴衣でかわいく登場するハロー・キティ＆ダニエルは、最高にフォトジェニック！一緒にダンスしたり、夏モチーフのネオン・アイテムを手に、カラフルかわいい夏の1枚を撮ろう！
＜開催場所＞グリーン・ストリート（ハリウッド・エリア）
・サマーナイト・ストリート・アクション
ダブルダッチやBMX…ド迫力のアクロバティック・パフォーマンスは圧巻！夜空に映えるカラフルなネオンの演出で一層クールに！スゴ技光るアーニー＆バートのパフォーマンスにも注目！
＜開催場所＞ステージ 22前ストリート（ハリウッド・エリア）
・サマービート・スプラッシュ
色とりどりのバケツやゴムチューブを叩く西アフリカやブラジルのお祭りなど、初めて出会う世界のお祭りに大興奮！音×水を楽しむリズミカルなショーに、手拍子で参加しよう！
＜開催場所＞ユニバーサル・マーケット付近（ニューヨーク・エリア）
・サマーナイト・バブル・ファンタジー
6人組ガールズダンサーによる、シャボン玉とカラフルなライトを使ったダンス・パフォーマンス。ポップでキュートな世界にマッチする大量のシャボン玉が、夏の夜空に舞い上がる！
＜開催場所＞ハリウッド・エリア
HARRY POTTER and all related characters and elements（C）& TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights（C）J.K.
Rowling.
MINIONS TM &（C）2026 Universal Studios.
（C）Nintendo
TM and（C）2026 Sesame Workshop
（C）2026 Peanuts Worldwide LLC
（C）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.EJ6062509
（C）Walter Lantz Productions LLC
TM &（C）Universal Studios & Amblin Entertainment
TM &（C）2026 Universal Studios.
（C）2026 HIHATT LLC
【写真多数】夜にびしょ濡れ！ USJの夏祭りの様子
先立って6月29日に行われた開幕セレモニーでは、カラフルなネオンがまぶしい“夜祭り”空間がお披露目され、セサミストリートの仲間たち、マイメロディ＆クロミ、ウッディー＆ウィニー・ウッドペッカー、エンターテイナーもネオンカラーの浴衣で集結。特別招待ゲスト約1500人が、大量の水や泡を浴びて“びしょ濡れ”になって踊り、「大人も子供もお祭り騒げ！だってだって！お祭りじゃん！」と夏の開幕を宣言した。
開催期間：2026年7月1日（水）〜8月26日（水）
開催時間：18：30〜21：00
▼『NO LIMIT！ グロウアップ Oh！ マツリ』
軽快なお祭りのリズムが聞こえたら、メインステージへ集まれ！スタイリッシュにアレンジされたおなじみの夏楽曲に合わせて、浴衣姿のパークの人気者たちと、みんなで全力踊ろう！光が彩るスタイリッシュ＆クールなステージには、水＆泡が豪快にスプラッシュ！ここだけの最強夏ダンスを、びしょ濡れになって楽しもう！
＜開催場所＞グラマシーパーク
＜開催回数＞1日2回 ※日によって異なる
▼『ミニオン BOO-YA ブロックパーティ』
80年代エレクトロ・ポップ調ナンバーを、DJスチュアートがごきげんにプレイ！
ステージを飛び出し特設の“お立ち台”でフィーバーするミニオンたちを間近に、ちょっぴりおバカで楽しい「Boo-Yaダンス」をハチャメチャになって楽しもう！
＜開催場所＞メルズ・ステージ
＜開催時間＞1日2回 ※日によって異なる
▼『Oh！マツリ・フード＆ゲーム』
フードカートもこの夏はまるで屋台の楽しさに！いつものパークにはない、光るカップで楽しむドリンクや、チョコバナナ味のチュリトスなどお祭り感満載！カーニバルゲームには、夜祭りに映えるネオンカラーのゲームの景品が登場！ぜひゲットして！
＜開催店舗＞フード：ユニバーサル・マーケット（ニューヨーク・エリア）をはじめ、パーク内レストランやフードカートなどゲーム：フェスティバル・イン・ザ・パーク（ニューヨーク・エリア）
▼『サマー・グロウ・モーメント』（限定日開催）
夏祭りを満喫した一日の締めくくりは、ラグーン沿いへGO。色とりどりのパイロが、音楽に合わせて夏の夜空を華やかに彩る！
＜開催場所＞ラグーン
＜開催時間＞20：55〜21：00
※毎日開催ではない
※開催日、開始時間は日によって異なる
▼『グロウアップ ストリートパフォーマンス』
通り沿いに連なる屋台をアレコレ楽しむように、ストリートを歩けばもれなく巻き込まれる多彩な祭りパフォーマンスの数々！手拍子で参加したり、一緒に踊ったり、写真を撮ったり、思いのままに楽しもう！
・ハロー！ネオンサマー・グリーティング
この夏限定のカラフルな浴衣でかわいく登場するハロー・キティ＆ダニエルは、最高にフォトジェニック！一緒にダンスしたり、夏モチーフのネオン・アイテムを手に、カラフルかわいい夏の1枚を撮ろう！
＜開催場所＞グリーン・ストリート（ハリウッド・エリア）
・サマーナイト・ストリート・アクション
ダブルダッチやBMX…ド迫力のアクロバティック・パフォーマンスは圧巻！夜空に映えるカラフルなネオンの演出で一層クールに！スゴ技光るアーニー＆バートのパフォーマンスにも注目！
＜開催場所＞ステージ 22前ストリート（ハリウッド・エリア）
・サマービート・スプラッシュ
色とりどりのバケツやゴムチューブを叩く西アフリカやブラジルのお祭りなど、初めて出会う世界のお祭りに大興奮！音×水を楽しむリズミカルなショーに、手拍子で参加しよう！
＜開催場所＞ユニバーサル・マーケット付近（ニューヨーク・エリア）
・サマーナイト・バブル・ファンタジー
6人組ガールズダンサーによる、シャボン玉とカラフルなライトを使ったダンス・パフォーマンス。ポップでキュートな世界にマッチする大量のシャボン玉が、夏の夜空に舞い上がる！
＜開催場所＞ハリウッド・エリア
HARRY POTTER and all related characters and elements（C）& TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights（C）J.K.
Rowling.
MINIONS TM &（C）2026 Universal Studios.
（C）Nintendo
TM and（C）2026 Sesame Workshop
（C）2026 Peanuts Worldwide LLC
（C）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.EJ6062509
（C）Walter Lantz Productions LLC
TM &（C）Universal Studios & Amblin Entertainment
TM &（C）2026 Universal Studios.
（C）2026 HIHATT LLC