【完全解説】「トイ・ストーリー」シリーズ過去４作のあらすじと主要キャラ
映画系YouTuberのサイ氏が、「【トイ・ストーリー】シリーズ過去４作のあらすじや主要キャラ完全解説」と題した動画を公開した。7月3日に日本公開となる最新作『トイ・ストーリー5』のあらすじを紹介するとともに、これまでのシリーズ4作品のストーリーや主要キャラクターについて詳しく解説している。
動画の冒頭では、約7年ぶりの新作となる『トイ・ストーリー5』の概要について触れている。今作は、ウッディとの別れから成長したボニーの元にタブレット型デバイス「リリーパッド」がやってくるという現代的な設定が特徴だ。監督を務めるアンドリュー・スタントンは、「子どもたちが以前ほどおもちゃで遊ばなくなった現代に、おもちゃたちはどう向き合うのか」というテーマを描く作品だと語っている。
続いて、過去4作品のストーリーを順番に振り返る。1作目の『トイ・ストーリー』では、アンディのお気に入りであるカウボーイ人形のウッディと、最新おもちゃのバズ・ライトイヤーとの出会いから相棒になるまでを描写。2作目では、おもちゃコレクターに誘拐されたウッディをバズたちが救出する過程で、ジェシーやブルズアイが仲間に加わる。
3作目では、大学へ進学するアンディとの別れと、手違いでたどり着いた保育園からの脱出劇、そして新たな持ち主となるボニーとの出会いが描かれる。4作目では、手作りおもちゃのフォーキーの登場や、ボー・ピープとの再会を経て、ウッディがボニーの元を離れ、新たな人生を歩む決意をするまでの軌跡が解説されている。各作品の振り返りには、スリンキー・ドッグやレックス、ダッキー＆バニーといった主要キャラクターの紹介も交えられている。
スマートデバイスが普及した現代における「おもちゃの存在意義」を問う最新作に向け、シリーズの変遷を深く理解できる内容となっている。『トイ・ストーリー5』は7月3日に劇場公開される。サイ氏の解説を参考に、シリーズの魅力を再確認してから劇場へ足を運んでみてはいかがだろうか。
動画の冒頭では、約7年ぶりの新作となる『トイ・ストーリー5』の概要について触れている。今作は、ウッディとの別れから成長したボニーの元にタブレット型デバイス「リリーパッド」がやってくるという現代的な設定が特徴だ。監督を務めるアンドリュー・スタントンは、「子どもたちが以前ほどおもちゃで遊ばなくなった現代に、おもちゃたちはどう向き合うのか」というテーマを描く作品だと語っている。
続いて、過去4作品のストーリーを順番に振り返る。1作目の『トイ・ストーリー』では、アンディのお気に入りであるカウボーイ人形のウッディと、最新おもちゃのバズ・ライトイヤーとの出会いから相棒になるまでを描写。2作目では、おもちゃコレクターに誘拐されたウッディをバズたちが救出する過程で、ジェシーやブルズアイが仲間に加わる。
3作目では、大学へ進学するアンディとの別れと、手違いでたどり着いた保育園からの脱出劇、そして新たな持ち主となるボニーとの出会いが描かれる。4作目では、手作りおもちゃのフォーキーの登場や、ボー・ピープとの再会を経て、ウッディがボニーの元を離れ、新たな人生を歩む決意をするまでの軌跡が解説されている。各作品の振り返りには、スリンキー・ドッグやレックス、ダッキー＆バニーといった主要キャラクターの紹介も交えられている。
スマートデバイスが普及した現代における「おもちゃの存在意義」を問う最新作に向け、シリーズの変遷を深く理解できる内容となっている。『トイ・ストーリー5』は7月3日に劇場公開される。サイ氏の解説を参考に、シリーズの魅力を再確認してから劇場へ足を運んでみてはいかがだろうか。
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