ファミリーマート（東京都港区）が、江崎グリコのロングセラー商品「パピコ」を2個購入すると、パピコに着用できる「コンビニエンスウェア」オリジナルの「パピコセーター」がもらえるキャンペーンを6月30日から実施します。

【画像】“45周年ファミマボーダー柄”の「パピコセーター」かわいすぎ… 対象となるパピコを見る！（5枚）

同キャンペーンは、2025年6月と11月にコンビニエンスウェアとパピコのコラボレーションとして、コンビニエンスウェアの人気アイテム「ラインソックス」を想起させるファミマカラーの「パピコセーター」が展開。SNSを中心に話題となり、TikTokでの総再生642.8万回を記録しました。

第3弾となる今回は、現在販売中のラインソックス「45周年ファミマボーダー柄」と同じデザインの「パピコセーター」が登場します。

購入の対象商品は「パピコ チョココーヒー」「パピコ ホワイトサワー」「パピコ マスカット＆シャルドネ」「パピコ レモン」。キャンペーン期間は7月13日まで。なくなり次第終了となります。

江崎グリコの担当者は、「本格的な夏を迎えるこの時期に、色鮮やかな『パピコセーター』と『パピコ』で最高のリフレッシュ時間をお過ごしください！ 今回も皆さまからたくさんのうれしいお声を聞かせていただけることを心待ちにしております！」とコメントしています。