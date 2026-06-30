『銀河の一票』最終回に“レジェンド”声優が10秒だけ登場「豪華すぎました!!」「さらっと出てきてびっくりした」
主演の黒木華とバディ役の野呂佳代によるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』の最終話（第11話）が、29日に放送された。最終回に登場したレジェンド声優に視聴者が驚いた。以下ネタバレを含みます。
【写真】最終回に10秒だけ登場した“レジェンド”声優…日高のり子が2ショット公開
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
星野鷹臣（坂東彌十郎）の元に届いた“告発の手紙”の真相、日山流星（松下洸平）が鷹臣と握り合っているという“爆弾”、そして都知事選の行方…。最終回ではさまざまな真相やそれぞれの登場人物が抱えていた思いが明かされていった。
そして、エンディングには登場人物の“いま”が描かれた。そんな中、視聴者が注目したのは、あかり陣営のウグイス嬢として活躍していた人気声優・白鳥光留（日高のり子／※高＝はしごだか）。もともと、生成AIによる声の無断利用に苦しみ、「声を使うお仕事は難しくて…」と打ち明けていた。
そんな光留はエンディングで、キャラクター・フルルンの声を務めるアニメ『ふるるんくっか！』の『劇場版 ふるるんくっか！2』のアフレコに挑んでいた。その横にはフルルンの相棒であるクッカの声優・郷上良枝（冨永みーな）の姿があった。10秒だけのシーンだったが、2人が劇中の決めセリフ「元気！勇気！花よ、咲け〜！」と叫んだ。
今作は日高をはじめ、人気声優・梶裕貴も都知事選に出馬するAI企業社長・風間藍生役で登場。中学卒業という経歴に対する周囲の視線に悩みながらも、同じ都知事選に出馬する身でありながら、時にあかり陣営を助けるという重要な役どころを演じていた。
そんな声優が活躍する同作の最終回に、レジェンド声優である冨永が登場。日高と共演するという展開にネットでは「豪華すぎました!!」「レジェンド揃い踏み」「冨永みーなさんがさらっと出てきてびっくりした」「冨永みーなさん!!!」「日高のり子さんと冨永みーなさん、ゾクゾクってなったよ」（※高＝はしごだか）といったコメントが寄せられた。
放送後には日高と冨永がそれぞれ自身のSNSを更新。2ショット写真をアップしていた。
【写真】最終回に10秒だけ登場した“レジェンド”声優…日高のり子が2ショット公開
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
そして、エンディングには登場人物の“いま”が描かれた。そんな中、視聴者が注目したのは、あかり陣営のウグイス嬢として活躍していた人気声優・白鳥光留（日高のり子／※高＝はしごだか）。もともと、生成AIによる声の無断利用に苦しみ、「声を使うお仕事は難しくて…」と打ち明けていた。
そんな光留はエンディングで、キャラクター・フルルンの声を務めるアニメ『ふるるんくっか！』の『劇場版 ふるるんくっか！2』のアフレコに挑んでいた。その横にはフルルンの相棒であるクッカの声優・郷上良枝（冨永みーな）の姿があった。10秒だけのシーンだったが、2人が劇中の決めセリフ「元気！勇気！花よ、咲け〜！」と叫んだ。
今作は日高をはじめ、人気声優・梶裕貴も都知事選に出馬するAI企業社長・風間藍生役で登場。中学卒業という経歴に対する周囲の視線に悩みながらも、同じ都知事選に出馬する身でありながら、時にあかり陣営を助けるという重要な役どころを演じていた。
そんな声優が活躍する同作の最終回に、レジェンド声優である冨永が登場。日高と共演するという展開にネットでは「豪華すぎました!!」「レジェンド揃い踏み」「冨永みーなさんがさらっと出てきてびっくりした」「冨永みーなさん!!!」「日高のり子さんと冨永みーなさん、ゾクゾクってなったよ」（※高＝はしごだか）といったコメントが寄せられた。
放送後には日高と冨永がそれぞれ自身のSNSを更新。2ショット写真をアップしていた。