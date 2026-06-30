

Mrs. GREEN APPLE大森元貴「NHK 夏の音楽祭 うたであえたら 2026」

Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が、８月15日に放送される「NHK 夏の音楽祭 うたであえたら 2026」で司会を務めることが発表された。大森は初めて音楽番組で司会を担当する。

８月15日お盆の夜、新たな音楽特番「NHK 夏の音楽祭 うたであえたら 2026」が放送される。昭和・平成・令和、それぞれの時代で生まれ愛されてきた名曲の数々をNHKホールからお届け。

番組と視聴者をつなぐ「みんなの声」番組では「大切な人との思い出の歌」や「この夏に家族で聴きたい歌」など歌のリクエストやメッセージを募集。全国から寄せられた歌にまつわるエピソードを紹介しながら、歌を送る。

音楽祭の顔となる３人の司会者

本日発表された司会は大森元貴。Mrs. GREEN APPLEのフロントマンとして、ソロアーティストとして、そして俳優としても活躍し、幅広い世代から支持される彼が、初めて音楽番組で司会を担当。ほか2名の司会も１日（水）２日（木）に、それぞれ発表予定。３人の司会と豪華アーティストが、家族で楽しめる音楽のひとときをお届けする。

【大森元貴コメント】

今回、新しい音楽特番「NHK 夏の音楽祭 うたであえたら 2026」の司会にお声がけいただき大変光栄です。「私で大丈夫だろうか？」とドキドキしつつも本当にうれしかったです。お盆といえば、我が家もテレビが当たり前のようについていて、家族で団らんしながら、窓を網戸にして暑がりながら、みんなで過ごしていた空気感が思い浮かびます。普段一緒に暮らしていない、きょうだい家族が来たりもして、ご先祖様も含めて脈々と“家族”というものを感じる時間のような気がしていました。この特番は、老若男女、幅広い世代の方が見ても楽しめるような音楽番組です。音楽の歴史も詰まっていますし、とにかく音楽って素晴らしい、歌でつながることって素晴らしいんだなっていうことが、みなさんに届くように、私も尽力したいと思います。司会としてアーティストの皆さんの素晴らしい歌をお届けできるのは、いち音楽好きの人間として、とてもうれしいです。ぜひ一緒に楽しんでください。

NHKホールでの収録は8月9日（日）開催。観覧募集は7月3日（金）午後１時から開始予定。リクエストやメッセージも観覧募集と同じ日時から募集開始予定となっている。

https://www.nhk.jp/g/music/blog/fy6n-76hf2wz/

■番組情報

「NHK 夏の音楽祭 うたであえたら 2026」 （2026の読みはニセンニジュウロク）

【放送予定】 8月15日(土) 午後６時05分〜10時00分＜総合＞＜BSP４K＞ ※中断あり

NHK ONEで同時配信、放送後１週間見逃し配信

【司 会】 大森元貴(Mrs. GREEN APPLE)ほか

【出演歌手】 ※その他、出演歌手の皆様は、後日発表。