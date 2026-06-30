きゃりーぱみゅぱみゅが、最新曲「Focus Focus」のMVを公開した。

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本楽曲は、“光”をテーマにした軽快なエレクトロダンスチューン。スピード感のあるビートとシンセサウンドに乗せて、“焦点距離”、“被写界深度”、“広角”、“望遠”といったカメラ用語を、きゃりーぱみゅぱみゅらしいポップな言葉遊びで展開する、15周年イヤーの幕開けを飾るアニバーサリーシングルとなっている。

映像ディレクターのMasaki Watanabeと初タッグとなる本MVでは、黒髪ボブのモードなスタイルと、ツインテール姿という対照的なビジュアルを披露。ブルーを基調としたスタイリッシュな世界観の中で繰り広げられるダンスシーンに加え、初挑戦となるティースジュエリーや、視力検査表、カメラのフォーカスチャートをモチーフにしたグラフィックなど、楽曲タイトル「Focus Focus」を象徴するギミックが散りばめられている。

＜きゃりーぱみゅぱみゅ コメント＞

初めて渡邉マサキ監督とご一緒させていただきました。久しぶりのMusic Video撮影だったのですが、同世代のスタッフのみなさんとの現場はすごく刺激的で、とても楽しい撮影でした。いつものカラフルでポップな世界観とはまた少し違った雰囲気の作品になっているので、新しい一面を楽しんでいただけたら嬉しいです。15周年イヤーはまだまだたくさんの作品をお届けする予定なので、ぜひ楽しみにしていてください。

（文＝リアルサウンド編集部）