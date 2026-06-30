Lemino、5月の韓流・アジア人気作品ランキング発表 「TXTの育児日記」が初登場首位に
【モデルプレス＝2026/06/30】Leminoが、2026年5月の韓流・アジアコンテンツの月間視聴数を集計した「Lemino 人気作品月間ランキング」を発表した。
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韓流・アジアコンテンツにおける人気作品 2026年5月ランキング第1位には、新作のKPOPバラエティ「TXTの育児日記」が初登場で堂々の首位を獲得した。 本作は、グローバルに活躍する人気ボーイズグループTOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）のメンバーたちが、 元気いっぱいの子どものお世話に奮闘するリアルバラエティ番組。ステージ上で見せるクールなパフォーマンスとは一味違う、メンバーたちの優しさや素顔、不慣れな育児に慌てるキュートな姿がファンの心を掴み、圧倒的な視聴数を記録した。癒やしと笑いが詰まったエピソードの数々を見ることができる番組となっている。
人気作品ランキング2位には、先月1位を獲得した「CLIMAX／クライマックス」がランクイン。惜しくも2位となったが、引き続き高い人気を誇っている。本作は、冷徹な検事パン・テソプと元トップ俳優チュ・サンアが互いを利用するために愛なき結婚を選ぶところから始まるシリアスドラマ。チュ・ジフンとハ・ジウォンが演じる一筋縄ではいかない夫婦の駆け引きと、毎回クライマックスを迎える予測不能なストーリー展開が、視聴者を惹きつけている。
続けて、人気作品ランキング3位には、新作韓国ドラマ「監査します」が新たにランクイン。本作は、横領や不正がはびこるJU建設の監査室を舞台に、冷徹な監査チーム長と情に厚い新入社員がタッグを組み、会社をむしばむ悪人たちを痛快に暴いていくオフィス活劇。正反対の性格を持つ2人のラブロマンスや、スピーディーで爽快感あふれるストーリー展開が話題を呼んでいる。観る人の心をスッキリさせる痛快オフィスドラマとなっている。（modelpress編集部）
1位：TXTの育児日記
2位：CLIMAX／クライマックス
3位：監査します
4位：復讐代行人3〜模範タクシー〜
5位：一念関山―Journey to Love―
6位：In the SOOP BTS ver.
7位：花間令＜かかんれい＞〜Lost in Love〜
8位：二度の時をめぐる恋
9位：BTS WORLD TOUR‘LOVE YOUR SELF’〜JAPAN EDITION〜 at 東京ドーム
10位：新入社員カン会長
集計対象期間：2026年5月1日（金）〜5月31日（日）
対象コンテンツ：集計対象期間にLeminoで配信された韓流・アジアコンテンツ
ランキング基準：集計対象期間の視聴数
※複数エピソードで構成される作品は視聴数が一番多いエピソードを集計
※PPV配信コンテンツは含まない
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◆初登場1位「TXTの育児日記」
韓流・アジアコンテンツにおける人気作品 2026年5月ランキング第1位には、新作のKPOPバラエティ「TXTの育児日記」が初登場で堂々の首位を獲得した。 本作は、グローバルに活躍する人気ボーイズグループTOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）のメンバーたちが、 元気いっぱいの子どものお世話に奮闘するリアルバラエティ番組。ステージ上で見せるクールなパフォーマンスとは一味違う、メンバーたちの優しさや素顔、不慣れな育児に慌てるキュートな姿がファンの心を掴み、圧倒的な視聴数を記録した。癒やしと笑いが詰まったエピソードの数々を見ることができる番組となっている。
◆2位「CLIMAX／クライマックス」
人気作品ランキング2位には、先月1位を獲得した「CLIMAX／クライマックス」がランクイン。惜しくも2位となったが、引き続き高い人気を誇っている。本作は、冷徹な検事パン・テソプと元トップ俳優チュ・サンアが互いを利用するために愛なき結婚を選ぶところから始まるシリアスドラマ。チュ・ジフンとハ・ジウォンが演じる一筋縄ではいかない夫婦の駆け引きと、毎回クライマックスを迎える予測不能なストーリー展開が、視聴者を惹きつけている。
◆3位「監査します」
続けて、人気作品ランキング3位には、新作韓国ドラマ「監査します」が新たにランクイン。本作は、横領や不正がはびこるJU建設の監査室を舞台に、冷徹な監査チーム長と情に厚い新入社員がタッグを組み、会社をむしばむ悪人たちを痛快に暴いていくオフィス活劇。正反対の性格を持つ2人のラブロマンスや、スピーディーで爽快感あふれるストーリー展開が話題を呼んでいる。観る人の心をスッキリさせる痛快オフィスドラマとなっている。（modelpress編集部）
◆Lemino、5月に視聴されている人気韓流・アジアコンテンツTOP10
1位：TXTの育児日記
2位：CLIMAX／クライマックス
3位：監査します
4位：復讐代行人3〜模範タクシー〜
5位：一念関山―Journey to Love―
6位：In the SOOP BTS ver.
7位：花間令＜かかんれい＞〜Lost in Love〜
8位：二度の時をめぐる恋
9位：BTS WORLD TOUR‘LOVE YOUR SELF’〜JAPAN EDITION〜 at 東京ドーム
10位：新入社員カン会長
集計対象期間：2026年5月1日（金）〜5月31日（日）
対象コンテンツ：集計対象期間にLeminoで配信された韓流・アジアコンテンツ
ランキング基準：集計対象期間の視聴数
※複数エピソードで構成される作品は視聴数が一番多いエピソードを集計
※PPV配信コンテンツは含まない
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