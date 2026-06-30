4年後への意欲、三笘らへの思い…伊東純也のこれから「使えなくなって、呼ばれなくなるくらいがちょうどいい」
[6.29 W杯決勝T1回戦 日本 1-2 ブラジル ヒューストン]
代表としての去就に言及した。日本代表MF伊東純也(ゲンク)はブラジル戦で1-2の逆転負けを喫した後、今後の代表活動について「自分から辞めるという選択肢はない」と明言した。
日本は前半29分にMF佐野海舟のゴールで先制したものの、後半11分に追いつかれ、後半アディショナルタイム6分過ぎに逆転ゴールを食らった。5度目にして悲願の決勝トーナメント初戦突破とはならず。2シャドーの右で先発した伊東は攻守に奔走したが、後半33分に途中交代。ピッチ外で試合終了を見届けた。
試合後は「残念ですね」と短く敗戦を受け止めた。
前半は狙いどおりだったという。「0-0でも良かったですけど、1-0で折り返せたことは良かった」。ブラジルを相手にプラン通りに試合を進められた一方、「後半の立ち上がりに失点してしまうと難しい試合になる。相手が勢いに乗ってプレーできる時間が増えてしまった」と流れが変わった場面を振り返った。
ブラジルの修正にも冷静な分析を示した。「カゼミーロが前に上がって、サイドが2枚出て、センターバックのところからどんどんクロスを上げてきた。シンプルにやられてしまった感じだった」。自身もFWビニシウス・ジュニオールとの対応に追われた。「前半は1対1ではやられなかった」と手応えを口にしながらも、「枚数をかけて数的優位を作られて、センターバックがフリーになってクロスを上げられた」と後半の変化を分析した。
今大会はシャドーやウイングバックなど複数の役割を担い、グループリーグ第2節・チュニジア戦ではW杯初ゴールも記録した。チームとともに勢いに乗って迎えた決勝トーナメント。しかしブラジルに敗れ、カタール大会からの3年半の戦いが終わった。
3年半という期間について問われると、「結果的に見たら変わってないなという感じだけど、過程で見たら成長はあった」と強調。その成長として挙げたのは、日本のスタイルだった。
「いい守備からいい攻撃というところはできていたと思う。ブラジル戦の前半はそれがうまく出ていた」。一方で「後半は失点してから、いい守備からいい攻撃はできていなかった」と勝敗を分けた時間帯を振り返った。
今大会前には「集大成」という言葉も口にしていた33歳。その一方で、代表から退く考えは現時点ではないという。
「まだ何も考えてないですね」
4年後のワールドカップとなれば37歳。年齢を考えれば最後の大会との見方もあるが、伊東は現時点では前向きな回答をした。「前回もそうだったけど、その場その場でやっていって、それでまだできたらいい。何年とかはわからないので、1年1年しっかりやっていこうかなと」。そして、代表引退についてはきっぱりと言い切った。
「(遠藤)航みたいな形(自ら区切りをつける形)もあると思う。だけど、自分から辞めるという選択肢はないかなと思う。使えなくなって呼ばれなくなるくらいがちょうどいいかな」
今大会はFWリオネル・メッシやFWクリスティアーノ・ロナウドを筆頭に、30代後半から40代前半の選手も活躍を続ける。その現状にも触れられると、「自分ができなくなって、使えないと思ったら辞めます」と笑みを交えながらも、自身の基準を示した。
改めて2度目のW杯は「結果的に見たら良くなかった」と総括。それでも「今日勝っていれば本当に違った。ブラジルにワールドカップで勝つというのは世界的に見てもビッグニュースだったので、それをやりたかった」と悔しさをにじませる。
大会直前に怪我人が続出した影響を問われると、そのことも認めた。「今いるメンバーが悪いというわけではない。だけど、やっぱり(三笘)薫とかタケ(久保建英)も怪我をしてしまった。クオリティーのある選手が抜けたのはやっぱり痛かった」。本音をのぞかせつつ「言い訳にはならないですけど」とも語った。
日本はW杯で決勝トーナメントに進みながら5度いずれも初戦突破はできず。「毎回あと一歩というのを感じます」と伊東。それでも、自身の代表キャリアにはまだ終止符を打たない。「1年1年しっかりやる」という言葉通り、再び日の丸を背負う日を見据えている。
(取材・文 石川祐介)
代表としての去就に言及した。日本代表MF伊東純也(ゲンク)はブラジル戦で1-2の逆転負けを喫した後、今後の代表活動について「自分から辞めるという選択肢はない」と明言した。
日本は前半29分にMF佐野海舟のゴールで先制したものの、後半11分に追いつかれ、後半アディショナルタイム6分過ぎに逆転ゴールを食らった。5度目にして悲願の決勝トーナメント初戦突破とはならず。2シャドーの右で先発した伊東は攻守に奔走したが、後半33分に途中交代。ピッチ外で試合終了を見届けた。
前半は狙いどおりだったという。「0-0でも良かったですけど、1-0で折り返せたことは良かった」。ブラジルを相手にプラン通りに試合を進められた一方、「後半の立ち上がりに失点してしまうと難しい試合になる。相手が勢いに乗ってプレーできる時間が増えてしまった」と流れが変わった場面を振り返った。
ブラジルの修正にも冷静な分析を示した。「カゼミーロが前に上がって、サイドが2枚出て、センターバックのところからどんどんクロスを上げてきた。シンプルにやられてしまった感じだった」。自身もFWビニシウス・ジュニオールとの対応に追われた。「前半は1対1ではやられなかった」と手応えを口にしながらも、「枚数をかけて数的優位を作られて、センターバックがフリーになってクロスを上げられた」と後半の変化を分析した。
今大会はシャドーやウイングバックなど複数の役割を担い、グループリーグ第2節・チュニジア戦ではW杯初ゴールも記録した。チームとともに勢いに乗って迎えた決勝トーナメント。しかしブラジルに敗れ、カタール大会からの3年半の戦いが終わった。
3年半という期間について問われると、「結果的に見たら変わってないなという感じだけど、過程で見たら成長はあった」と強調。その成長として挙げたのは、日本のスタイルだった。
「いい守備からいい攻撃というところはできていたと思う。ブラジル戦の前半はそれがうまく出ていた」。一方で「後半は失点してから、いい守備からいい攻撃はできていなかった」と勝敗を分けた時間帯を振り返った。
今大会前には「集大成」という言葉も口にしていた33歳。その一方で、代表から退く考えは現時点ではないという。
「まだ何も考えてないですね」
4年後のワールドカップとなれば37歳。年齢を考えれば最後の大会との見方もあるが、伊東は現時点では前向きな回答をした。「前回もそうだったけど、その場その場でやっていって、それでまだできたらいい。何年とかはわからないので、1年1年しっかりやっていこうかなと」。そして、代表引退についてはきっぱりと言い切った。
「(遠藤)航みたいな形(自ら区切りをつける形)もあると思う。だけど、自分から辞めるという選択肢はないかなと思う。使えなくなって呼ばれなくなるくらいがちょうどいいかな」
今大会はFWリオネル・メッシやFWクリスティアーノ・ロナウドを筆頭に、30代後半から40代前半の選手も活躍を続ける。その現状にも触れられると、「自分ができなくなって、使えないと思ったら辞めます」と笑みを交えながらも、自身の基準を示した。
改めて2度目のW杯は「結果的に見たら良くなかった」と総括。それでも「今日勝っていれば本当に違った。ブラジルにワールドカップで勝つというのは世界的に見てもビッグニュースだったので、それをやりたかった」と悔しさをにじませる。
大会直前に怪我人が続出した影響を問われると、そのことも認めた。「今いるメンバーが悪いというわけではない。だけど、やっぱり(三笘)薫とかタケ(久保建英)も怪我をしてしまった。クオリティーのある選手が抜けたのはやっぱり痛かった」。本音をのぞかせつつ「言い訳にはならないですけど」とも語った。
日本はW杯で決勝トーナメントに進みながら5度いずれも初戦突破はできず。「毎回あと一歩というのを感じます」と伊東。それでも、自身の代表キャリアにはまだ終止符を打たない。「1年1年しっかりやる」という言葉通り、再び日の丸を背負う日を見据えている。
(取材・文 石川祐介)