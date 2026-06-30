中島健人、最大の趣味『遊☆戯☆王』トレカ専用部屋を熱望 『ESSE』のインタビュー連載「男と花」初登場
歌手で俳優の中島健人が、7月2日発売の生活情報誌『ESSE』8月号（扶桑社）のインタビュー連載「男と花」に初登場する。花を携えた撮り下ろし写真と、7月公開の主演映画『ラブ≠コメディ』の撮影秘話や、忙しい日々の暮らしぶりについて語る。
【撮り下ろし写真】美しい…シャツ×レザーパンツを着こなす中島健人
同連載は、人気アイドルや俳優が花と戯れる写真が人気の企画。今号では、中島の幻想的な絵画風カットなど多数掲載する。
また、最新作『ラブ≠コメディ』で演じた華やかなスター俳優役について、自身とも重なるキャラクターを楽しみながらつくり上げたという舞台裏や、撮影現場で提案した“ファミリーデー”、今年こそ充実させたいという「おうち生活」まで明かされる。
■インタビュー（一部抜粋）
忙しい毎日のなか、暮らしに対する意識にも変化が。「最近、家はほとんど寝るためだけの場所になっていて。でも、今年から来年にかけては、“おうち生活”を充実させたいなと思っているんです」。まず着手したいのは、寝室。「寝室って、1日の終点じゃないですか。やっとの思いでたどり着いたゴールが微妙だったら、達成感がなくなる気がして。香りやシーツ、マットレスまで、完璧に整えたいですね。隠さずに言うと、今の寝室には、僕の最大の趣味である『遊☆戯☆王』のトレーディングカードが30枚以上貼ってあるんです（笑）。だから起きた瞬間、まずカードが目に入る！カード専用の部屋を別につくって、寝室はもっと情報量をなくしたシンプルな空間にしようと思っています」
【撮り下ろし写真】美しい…シャツ×レザーパンツを着こなす中島健人
同連載は、人気アイドルや俳優が花と戯れる写真が人気の企画。今号では、中島の幻想的な絵画風カットなど多数掲載する。
また、最新作『ラブ≠コメディ』で演じた華やかなスター俳優役について、自身とも重なるキャラクターを楽しみながらつくり上げたという舞台裏や、撮影現場で提案した“ファミリーデー”、今年こそ充実させたいという「おうち生活」まで明かされる。
忙しい毎日のなか、暮らしに対する意識にも変化が。「最近、家はほとんど寝るためだけの場所になっていて。でも、今年から来年にかけては、“おうち生活”を充実させたいなと思っているんです」。まず着手したいのは、寝室。「寝室って、1日の終点じゃないですか。やっとの思いでたどり着いたゴールが微妙だったら、達成感がなくなる気がして。香りやシーツ、マットレスまで、完璧に整えたいですね。隠さずに言うと、今の寝室には、僕の最大の趣味である『遊☆戯☆王』のトレーディングカードが30枚以上貼ってあるんです（笑）。だから起きた瞬間、まずカードが目に入る！カード専用の部屋を別につくって、寝室はもっと情報量をなくしたシンプルな空間にしようと思っています」