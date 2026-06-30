「見た瞬間泣けた」「かっけぇよ」敗退直後に…21歳日本代表FWの“さりげない行動”に称賛の声「出れなくて悔しいはずなのに」「いい選手だな」【W杯】
敗戦直後のワンシーンが注目されている。
日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32でブラジル代表と対戦。MF佐野海舟のゴールで先制も、後半の２失点で１−２と逆転負け。決勝トーナメント初戦で敗退となった。
試合終了のホイッスルが鳴ると、選手たちはピッチに崩れ落ちたり、互いを慰め合ったりと、それぞれが敗戦の悔しさを噛み締めた。
そんななか、試合を中継したフジテレビが公式Xで、ピッチカメラの国際映像を公開。試合終了直後を映した動画では、タオルに顔をうずめて涙を流すエースFW上田綺世に21歳のFW後藤啓介が歩み寄り、上田をカメラから隠し、守るように立つ姿があった。
代表の先輩を気遣うさりげない行動に、ファンからは次のような声が上がった。
「見た瞬間泣けた」
「後藤選手優しいな」
「ほんま素晴らしい」
「結束力とはこのこと」
「この子はすごいな、本当に」
「ナイスガイだな」
「かっけぇよ」
「後藤さんいい選手だな…」
「４年後は綺世と一緒に活躍してくれ」
「試合に出れなくて悔しいはずなのに」
後藤は今大会４試合のうち、出場は１試合。チュニジア戦での途中出場のみだった。それでもベンチからチームを支え続け、日本のゴールが決まった際などには素早くボトルをピッチの選手に渡すなど、献身的な姿勢が多く見られた。
出場時間こそ限られたものの、その人柄とチームファーストの振る舞いは、最後の最後まで強い印象を残した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】カメラの前に立ち…後藤啓介が“チームメイトのために”とった行動
日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32でブラジル代表と対戦。MF佐野海舟のゴールで先制も、後半の２失点で１−２と逆転負け。決勝トーナメント初戦で敗退となった。
試合終了のホイッスルが鳴ると、選手たちはピッチに崩れ落ちたり、互いを慰め合ったりと、それぞれが敗戦の悔しさを噛み締めた。
そんななか、試合を中継したフジテレビが公式Xで、ピッチカメラの国際映像を公開。試合終了直後を映した動画では、タオルに顔をうずめて涙を流すエースFW上田綺世に21歳のFW後藤啓介が歩み寄り、上田をカメラから隠し、守るように立つ姿があった。
代表の先輩を気遣うさりげない行動に、ファンからは次のような声が上がった。
「後藤選手優しいな」
「ほんま素晴らしい」
「結束力とはこのこと」
「この子はすごいな、本当に」
「ナイスガイだな」
「かっけぇよ」
「後藤さんいい選手だな…」
「４年後は綺世と一緒に活躍してくれ」
「試合に出れなくて悔しいはずなのに」
後藤は今大会４試合のうち、出場は１試合。チュニジア戦での途中出場のみだった。それでもベンチからチームを支え続け、日本のゴールが決まった際などには素早くボトルをピッチの選手に渡すなど、献身的な姿勢が多く見られた。
出場時間こそ限られたものの、その人柄とチームファーストの振る舞いは、最後の最後まで強い印象を残した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】カメラの前に立ち…後藤啓介が“チームメイトのために”とった行動