『名探偵コナン』ジェットコースター殺人事件の被害総額はどれくらい？テーマパーク経営と法的視点から試算！

ジェットコースター殺人事件で、トロピカルランドはどれだけ損失を受けたのか

まずはトロピカルランドが被る直接的な経済ダメージを計算します。



営業停止による売上低下

綜合ユニコム株式会社「レジャー施設の入場者数ランキング（2024年度）」によると、パルケエスパーニャの来場者数は142万人でした。したがって1日あたり約3890人が来場し、パスポートだけで約2295万円の売上が見込まれます。

事件が起こり、当日のチケット払い戻しおよび現場検証のための当日～数日間の営業停止となった場合、3日間の営業停止で約6885万円の売上損失となります。



点検費用と運営費用

近鉄グループホールディングス株式会社の有価証券報告書によると、観光施設業の売上原価や人件費、減価償却費、委託管理費などに約26億円を活用しています。

事件が起きた場合はこれらの運営費用が無駄になり、外注を含んだ特殊清掃・部品交換などの点検費用がかかります。したがって3日の営業停止を仮定すると、発生するコストは約2145万円です。



風評被害

「人が殺されたコースター」という負のイメージによって数ヶ月～1年にわたり客足が遠のくこともあるでしょう。

近鉄グループホールディングス株式会社の有価証券報告書によると、パルケエスパーニャをはじめとする「観光施設業」年間の売上高は92億200万円です。テーマパークは旅館や管理会社に比べて客数が圧倒的に多いため、パルケエスパーニャ（志摩スペイン村）が売上の相当あるいは過半数を占めていると推測して試算します。

例えば年間来場者数が20パーセント減少した場合、約18億円規模の売上減少につながります。



犯人が負担する金額

犯人が法的に支払う、あるいは賠償を命じられる可能性のある金額です。犯人がすべての経営損失を払えるわけではありませんが、民事訴訟を起こされた場合は以下の請求が考えられます。



遺族への賠償金

賠償金には「被害者の死亡逸失利益（生きていれば稼げたお金）」や「慰謝料」などがあります。

被害者を22歳の大学生と仮定した場合、「賃金センサス（賃金構造基本統計調査）」のデータをもとに試算すると、被害者の死亡逸失利益は約8706万円です。死亡慰謝料は独身の若者の場合、基準額は2000万～2500万円となります。

さらに葬儀費用などを含めると、遺族側への賠償総額は1億円規模になる可能性があるでしょう。



トロピカルランド側の過失

この事件はジェットコースターのセーフティーガードから、トリックを使った犯人が容易に抜け出せたこともあり、発進前の安全確認を怠ったという落ち度がトロピカルランド側に認められるかもしれません。その場合、前術の経済損失の一部がトロピカルランド側の責任となり、その分の負担額が減少する可能性があります。

また風評被害による売上減少は、犯行のせいだけでなく人々の心理やメディアの報道の仕方、施設のPR不足など、ほかの要因も絡んでいると判断されやすく、因果関係の証明が難しいとされているそうです。そのため、経営悪化による損失をそのまま犯人に支払わせることはできません。

本記事ではトロピカルランドの過失は考慮せずに被害総額を試算します。



ジェットコースター殺人事件で動くお金の総額

『名探偵コナン』の「ジェットコースター殺人事件」が現実のテーマパークで起きた場合の被害総額は、経営的・法的視点から試算すると約19億9030万円に上ることがわかりました。

個人の支払い能力をはるかに超えるため、現実では示談や企業の保険でカバーされるケースが多いようです。

華麗な謎解きの裏側には、犯人が一生かかっても到底贖い切れないほどの、桁違いの現実的な代償が隠されているのかもしれません。



出典

サンデーうぇぶり 1. FILE.1 (第1話) 平成のホームズ / 名探偵コナン - 青山剛昌

近鉄グループホールディングス株式会社 第114期有価証券報告書・内部統制報告書

綜合ユニコム株式会社 レジャー施設の入場者数ランキング（2024年度）

国土交通省 就労可能年数とライプニッツ係数表

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー