「何が足りないとは思わない」2度目W杯を終えた谷口彰悟、最後の本音「だからこそ、次に進みたかった」
[6.29 W杯決勝T1回戦 日本 1-2 ブラジル ヒューストン]
最後まで声を枯らした。日本代表DF谷口彰悟(シントトロイデン)はブラジル戦で3バックの中央に入り、世界屈指の攻撃陣を相手に奮闘した。それでも1-2の逆転負け。「悔しい敗戦になってしまい、残念な気持ちでいっぱい」と唇を噛んだ。
日本は前半29分にMF佐野海舟のゴールで先制しながら、後半からブラジルの猛反撃に遭う。後半11分に追いつかれると、後半アディショナルタイムに無念の逆転被弾。サッカー王国に屈した。
それでも、前半の戦いには手応えがあった。「試合の入りは悪くなかった。むしろ自分たちの狙いが発揮できたいい試合内容だったし、理想とするような前半を過ごせた」(谷口)。ブラジルを相手に臆することなく入り、狙いどおりに試合を進めた。
流れが変わったのは後半だった。ブラジルが圧力を強めてきた中でクロスを連発。日本は徐々に押し込まれた。谷口は「守り方というか、誰がどこをどう見るかをもう少しうまくやれたかなというのが率直な感想」と振り返る。「結局クロスを上げられて、相手のアンカーの選手が入ってきた。もう少し誰を見るのか、ズルズル引かないとか、その辺はやらないといけなかった」と悔やんだ。
後半のハイドレーションブレイクでは修正も図った。「中途半端な5-4-1ではなくて、ブロックを組むならちゃんと組む。出る時にはみんなで出る」とチーム内で確認し、攻撃面でも「きちんとポジションを取る」ことを共有した。延長戦も頭に入れながら残り時間を進めていたが、「最後は隙を突かれた」と受け止めた。
3年半の歩みに後悔はない。31歳で前回大会に出場してW杯デビュー。大会後は自身初の海外移籍に挑戦し、アルラーヤン(カタール)、シントトロイデン(ベルギー)でプレーした。24年11月には左アキレス腱断裂という大怪我を負うも回復を遂げ、翌25年10月のブラジル撃破で奇跡的な代表帰還。壮絶な歩みのなかで2度目のW杯出場という快挙を果たした。
その結果はラウンド32敗退。谷口は「勝つためにやるけど、絶対はない」と勝負の難しさを説きつつ、自身と仲間たちの歩みを否定しない。
「今回は負けてしまって残念だけど、ここまで歩んできたプロセスも、この試合(ブラジル戦)に対する3日間も、このW杯に向けての3年半も、そこに対してなにかネガティブな感情というか、何が足りなかったとか間違っていたとかは正直思いつかない。それぐらいポジティブになれていた。それぐらい自信を持ってこの大会に臨んでいた。この試合に対しても自信を持ってみんなが勝てるぞというところで臨めていた。そこに対する後悔はまったくない」
34歳は守備の要として2度目の大舞台に立ち、サッカー王国を苦しめた。だが、前回と同じく決勝トーナメントの初戦で敗れた。ポジティブな言葉を発する中に、悔しさがないわけはない。「ただ、だからこそ結果として次に進みたかった」と最後には本音ものぞかせた。
(取材・文 石川祐介)
最後まで声を枯らした。日本代表DF谷口彰悟(シントトロイデン)はブラジル戦で3バックの中央に入り、世界屈指の攻撃陣を相手に奮闘した。それでも1-2の逆転負け。「悔しい敗戦になってしまい、残念な気持ちでいっぱい」と唇を噛んだ。
日本は前半29分にMF佐野海舟のゴールで先制しながら、後半からブラジルの猛反撃に遭う。後半11分に追いつかれると、後半アディショナルタイムに無念の逆転被弾。サッカー王国に屈した。
流れが変わったのは後半だった。ブラジルが圧力を強めてきた中でクロスを連発。日本は徐々に押し込まれた。谷口は「守り方というか、誰がどこをどう見るかをもう少しうまくやれたかなというのが率直な感想」と振り返る。「結局クロスを上げられて、相手のアンカーの選手が入ってきた。もう少し誰を見るのか、ズルズル引かないとか、その辺はやらないといけなかった」と悔やんだ。
後半のハイドレーションブレイクでは修正も図った。「中途半端な5-4-1ではなくて、ブロックを組むならちゃんと組む。出る時にはみんなで出る」とチーム内で確認し、攻撃面でも「きちんとポジションを取る」ことを共有した。延長戦も頭に入れながら残り時間を進めていたが、「最後は隙を突かれた」と受け止めた。
3年半の歩みに後悔はない。31歳で前回大会に出場してW杯デビュー。大会後は自身初の海外移籍に挑戦し、アルラーヤン(カタール)、シントトロイデン(ベルギー)でプレーした。24年11月には左アキレス腱断裂という大怪我を負うも回復を遂げ、翌25年10月のブラジル撃破で奇跡的な代表帰還。壮絶な歩みのなかで2度目のW杯出場という快挙を果たした。
その結果はラウンド32敗退。谷口は「勝つためにやるけど、絶対はない」と勝負の難しさを説きつつ、自身と仲間たちの歩みを否定しない。
「今回は負けてしまって残念だけど、ここまで歩んできたプロセスも、この試合(ブラジル戦)に対する3日間も、このW杯に向けての3年半も、そこに対してなにかネガティブな感情というか、何が足りなかったとか間違っていたとかは正直思いつかない。それぐらいポジティブになれていた。それぐらい自信を持ってこの大会に臨んでいた。この試合に対しても自信を持ってみんなが勝てるぞというところで臨めていた。そこに対する後悔はまったくない」
34歳は守備の要として2度目の大舞台に立ち、サッカー王国を苦しめた。だが、前回と同じく決勝トーナメントの初戦で敗れた。ポジティブな言葉を発する中に、悔しさがないわけはない。「ただ、だからこそ結果として次に進みたかった」と最後には本音ものぞかせた。
(取材・文 石川祐介)