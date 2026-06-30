「W杯の神様はなぜ彼にこんな試練を与えるのか」ブラジル戦も欠場の久保建英、４年前の90分より少ない75分で終戦…主役になるはずだったMFを襲った“悲劇”
［北中米W杯ラウンド32］日本 １−２ ブラジル／６月29日／ヒューストン・スタジアム
日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32で強豪ブラジルと対戦。１−２で逆転負けを喫し、５度目の挑戦でまたしても決勝トーナメント初勝利を逃した。
オランダとの初戦で左膝を負傷し、リハビリを続けてきた久保建英はベンチ入りをしたものの、欠場。再びピッチに立つことなく、大会を終えた。
2022年のカタール大会は、ドイツ戦とスペイン戦で先発したものの、守備のタスクに追われ、ともに前半のみで交代。PK戦で敗れたラウンド16のクロアチア戦は体調不良でベンチ入りすらできなかった。
25歳となって迎えた今大会は主役になるはずだったが、その４年前の90分間より少ない、オランダ戦の75分間のみで２度目のW杯を終えた。
正直、「W杯の神様はなぜ彼にこんな試練を与えるのか」と思ってしまう。2025-26シーズンはハムストリングの怪我で３か月近く離脱。それでも４月に復帰し、舞台は整ったかに見えた。だが、デンゼル・ドゥムフリースタのタックルがすべてを台無しにしてしまった。もう悲劇としか言いようがない。
長友佑都は「タケなら絶対に決勝トーナメントで戻ってくる」と話したように、チームは久保の復帰を待ち望んでいたが、ついにその機会は訪れなかった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のブラジル戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は圧巻先制弾のボランチ、34歳CBと驚異の運動量だったFWも７点台
日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32で強豪ブラジルと対戦。１−２で逆転負けを喫し、５度目の挑戦でまたしても決勝トーナメント初勝利を逃した。
オランダとの初戦で左膝を負傷し、リハビリを続けてきた久保建英はベンチ入りをしたものの、欠場。再びピッチに立つことなく、大会を終えた。
25歳となって迎えた今大会は主役になるはずだったが、その４年前の90分間より少ない、オランダ戦の75分間のみで２度目のW杯を終えた。
正直、「W杯の神様はなぜ彼にこんな試練を与えるのか」と思ってしまう。2025-26シーズンはハムストリングの怪我で３か月近く離脱。それでも４月に復帰し、舞台は整ったかに見えた。だが、デンゼル・ドゥムフリースタのタックルがすべてを台無しにしてしまった。もう悲劇としか言いようがない。
長友佑都は「タケなら絶対に決勝トーナメントで戻ってくる」と話したように、チームは久保の復帰を待ち望んでいたが、ついにその機会は訪れなかった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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