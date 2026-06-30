「何も決まっていません」ブラジル戦後、森保監督が去就に初言及…続投か退任か【W杯】
2026年６月29日（日本時間30日）、北中米ワールドカップを戦う日本代表は、決勝トーナメント１回戦でブラジルに１−２の逆転負けを喫した。試合後、公式会見に出席した森保一監督が、自身の去就について言及する場面があった。
記者から「次はアジアカップという話がありました。その発言を聞くと、今後も監督を続けられる印象を受けましたが、ご自身の去就についてはどのように考えていますか」と問われると、指揮官は次のように答えた。
「個人的には、まだ何も決まっていません。アジアカップについては、『日本代表としては』という意味で話しました。それは自然なことかなと思います。誰が監督になるか分からないにしても、大きな大会はアジアカップなので、そこでアジアの頂点を目指して戦うということは自然な流れかなと思って話をさせていただきました。私の去就に関しては、まだ何も決まっていません」
続投か、退任か。日本サッカー協会の判断が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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「個人的には、まだ何も決まっていません。アジアカップについては、『日本代表としては』という意味で話しました。それは自然なことかなと思います。誰が監督になるか分からないにしても、大きな大会はアジアカップなので、そこでアジアの頂点を目指して戦うということは自然な流れかなと思って話をさせていただきました。私の去就に関しては、まだ何も決まっていません」
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