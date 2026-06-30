「まさにブラジルを象徴するようなゲーム」決勝アシストの28歳MFが明かす指揮官の修正「指示通りにプレーした結果、得点が生まれた」【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32でブラジル代表とヒューストン・スタジアムで対戦した。
29分に佐野海舟の鮮やかなミドルシュートで先制した森保ジャパンは、１点をリードしたまま前半を終える。しかし後半に入って56分、カゼミーロのヘッド弾で追いつかれると、90＋５分には、ガブリエウ・マルチネッリの狙いすましたシュートで被弾。そのまま１−２で敗れた。
痛恨の逆転負けを喫した日本。ブラジルは土壇場で勝ち切った。ブラジルメディア『Lance』によれば、決勝点をアシストしたブルーノ・ギマランイスは試合後、「最後まで苦戦したけど、決して諦めなかった。まさにブラジルを象徴するようなゲームだった」とコメント。「試合前、『ここから先の試合はすべて決勝戦のつもりで臨む』と言った。残りはあと４つ。１試合ずつ集中して戦っていくだけだ」と、最多６度目の優勝に向けて意気込む。
前半は日本の堅守の前に攻めあぐねたブラジルだったが、後半に入ると攻勢を強め、２ゴールを奪って試合をひっくり返した。その背景には、チームを率いるカルロ・アンチェロッティ監督による修正があったようだ。28歳のMFは次のように説明する。
「前半は相手が非常にコンパクトで、５−４−１の形を崩さずに守っていたので、ライン間にまったくスペースがなかった。そこで監督からハーフタイムに『もっとエリア内に人数をかけろ』と言われた。そして、その指示通りにプレーした結果、得点が生まれた」
実際、２つのゴールシーンでは、複数人の選手がエリア内に入っていた。まさに狙いどおりだった。
接戦を制したブラジル。７月５日に開催されるラウンド16では、コートジボワール対ノルウェーの勝者と激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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29分に佐野海舟の鮮やかなミドルシュートで先制した森保ジャパンは、１点をリードしたまま前半を終える。しかし後半に入って56分、カゼミーロのヘッド弾で追いつかれると、90＋５分には、ガブリエウ・マルチネッリの狙いすましたシュートで被弾。そのまま１−２で敗れた。
前半は日本の堅守の前に攻めあぐねたブラジルだったが、後半に入ると攻勢を強め、２ゴールを奪って試合をひっくり返した。その背景には、チームを率いるカルロ・アンチェロッティ監督による修正があったようだ。28歳のMFは次のように説明する。
「前半は相手が非常にコンパクトで、５−４−１の形を崩さずに守っていたので、ライン間にまったくスペースがなかった。そこで監督からハーフタイムに『もっとエリア内に人数をかけろ』と言われた。そして、その指示通りにプレーした結果、得点が生まれた」
実際、２つのゴールシーンでは、複数人の選手がエリア内に入っていた。まさに狙いどおりだった。
接戦を制したブラジル。７月５日に開催されるラウンド16では、コートジボワール対ノルウェーの勝者と激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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