『テレ東音楽祭』テロップで表示された出演者の“小ネタ”が反響 工藤静香、モナキ、中島健人、吉田栄作…「いやぁ最高だったわ」「伝説を見ている感覚。笑」【一覧】
テレビ東京『テレ東音楽祭 2026夏』が28日午後6時30分から4時間半にわたって生放送された。出演者にはテロップで、“伝説”のエピソードが紹介され、SNS上では「面白い」などと反響が寄せられた。
【写真】ヤンキーに弁当を奪われた… テレ東音楽祭で“伝説”エピが紹介されたアーティスト
以下、出演者の主な“伝説”を紹介する。
■B.B.クィーンズ「いんちきおじさんこと近藤房之助は100kmを走破するほどのサイクリングガチ勢」
■モナキ「おヨネはヤンキーに弁当を奪われたことがある」
■中島健人「健人という名前は『スーパーマン』主人公クラーク・ケントが由来」
■中島健人「中島健人の祖父は高田純次の高校時代の担任」
■工藤静香「工藤静香のバッグの中には必ず干し芋が入っている」
■武田鉄矢（海援隊）「武田鉄矢は最近リップスティックボードに乗る」
■LINDBERG「『今すぐKissMe』はLINDBERGとは縁もゆかりもない群馬県・西小泉駅の発車メロディとして採用されている」
■高嶋政伸（※高＝はしごだか）「高嶋政伸は夜中にお腹がすくと息子のお菓子を食べる」
■麻倉未稀「麻倉未稀は山で会う人に『こんにちは』と言う」
■酒井法子「1988年 富士山八合目にのりピー公式タレントショップがオープン」
■酒井法子「酒井法子は早食い」
■千堂あきほ「千堂あきほは東京ラブストーリーが連ドラ初出演」
■楠瀬誠志郎「楠瀬誠志郎は国歌斉唱に慣れている」
■西田ひかる「西田ひかるは1988年から2001年まで誕生日パーティーを開いていた」
■吉田栄作×辛島美登里「吉田栄作はドラマ用ライブ用普段着用と白Tシャツを着分けている」
■吉田栄作×辛島美登里「辛島美登里は高校受験に失敗し中学生にして浪人した」
■NOA（仙道敦子×吉田栄作）「吉田栄作は56歳の時に第一子が生まれた」
■NOA（仙道敦子×吉田栄作）「仙道敦子は『徹底的に愛は・・・』の後1995年から2018年まで芸能活動を休止していた」
■NOA（仙道敦子×吉田栄作）「YOSHIKIが作詞作曲の『今を抱きしめて』はレコード大賞優秀賞受賞」
■小野正利「小野正利は肉団子を食べて中から小石が出てきたことがある」
■いしだ壱成「いしだ壱成はトルコで植毛に成功した」
■石井明美「当時、明石家さんまと片岡鶴太郎が多忙でドラマ撮影開始は夜8時だった」
■石井明美「片岡鶴太郎は毎日17時に寝て23時に起きているので本来はいま寝ている時間」
■ZIGGY「ZIGGY森重樹一は糖質制限中なので温野菜を食べる」
■赤井英和「赤井英和は一度に焼き芋を100個買ったことがある」
■工藤静香「デビュー当時工藤静香が乗る車を先導する権利をめぐり暴走族が争っていた」
■宮沢和史「『島唄』はアルゼンチンで大ヒットし2002年W杯のアルゼンチン代表の公式応援ソングになった」
■中西保志「中西保志は文系」
■ZARD「衣装のほとんどは坂井泉水自身によるスタイリング」
■ZARD「大の巨人ファンで長嶋茂雄がボーカル参加したコラボ楽曲で歌唱指導も行った」
■ZARD「『負けないで』ヒット後も坂井泉水は小田急線でスタジオに通っていた」
■ZARD「長嶋茂雄とコラボした際に長嶋氏は『ZARD』を『サード』を聞き間違え上機嫌だった」
■国生さゆり「国生さゆりが原作を務めた『国宝の愛〜群青の人・イエーガー〜』という漫画がある」
■国生さゆり「国生さゆりはバイクの免許試験に5回落ちた」
■アグネス・チャン「アグネスは朝起きて痛いところがないと『ハッピーバースデー・トゥー・＆I』」と歌う
■早見優「早見優は白いマッシュルームが好き」
■南野陽子「南野陽子は瞬間記憶能力がある」
■バブルガム・ブラザーズ「バブルガム・ブラザーズは2人同時に救急車で運ばれたことがある」
■永井真理子「永井真里子は体重計に乗らない」
■澤田知可子「2022年沢田知可子→澤田知可子に改名した」
■TAMA（Hysteric Blue）「『春〜spring〜』は当時高校生だったドラムのたくやが世界史の授業中に作詞」
■Juice=Juice「工藤由愛はタコが好き」
■FIELD OF VIEW「中山エミリはダチョウに乗れるようになるまで2日間訓練した」
■FIELD OF VIEW「浅岡雄也の最近の目標は『VTuberになること』」
■久宝留理子「久宝留理子は紅白出場時カメリア・ダイヤモンド提供で1億円の宝石を身につけた」
■けんいち（元ロードオブメジャー）「けんいち（元ロードオブメジャー）はゲームを4台同時にプレーできる」
■SUPER EIGHT「横山裕は1日で家の鍵 携帯電話 運転免許証 すべてなくしたことがある」
■島袋寛子「グループ名の『SPEED』は『THE夜もヒッパレ』で募集されて決まった」
■島袋寛子「島袋寛子は3歳で『沖縄アクターズスクールに行きたい』と親を説得した」
■島袋寛子「SPEEDのグループ名の別候補として『ハブとマングース』があった」
■観月ありさ「観月ありさは30年連続で毎年連ドラの主演を務めたギネス記録を持つ」
■TRF「TRFは平均年齢60歳超え」
■hitomi「hitomiは梅雨時期よく雑巾がけをする」
■YU-KI×マーク・パンサー「YU-KIは自宅の熱帯植物がある場所をエキゾチックコーナーと呼んでいる」
■YU-KI×マーク・パンサー「マーク・パンサーは健康になって15キロ痩せた」
■鈴木亜美「鈴木亜美は最近そろばんが好き」
■DA PUMP「ISSAはカラオケで『if…』を誰かがいれたらラップパートしか歌わない」
■知念里奈「知念里奈は6種類ののど飴を常に持ち歩いている」
■相川七瀬「相川七瀬はライブ前に暗闇でバイクを45分漕ぐ」
■大久保伸隆（ex.Something ELse）「大久保伸隆は右目と左目に視力差がある」
■SHAZNA「IZAMは月に5回オイルサーディンを食べる」
■SATSUKI（元ZOO）「現在SATSUKIは沖縄県で潜水士としても活動」
■森若香織（GO-BANG’S）「森若香織は『妖精頭脳』という小説を書いている」
■河口恭吾「河口恭吾は『森山直太朗さんですか？』と声をかけられたとき『はい』とこたえたことがある」
■超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）「小泉遥香の好きな言葉は『粉骨砕身』」
■FRUITS ZIPPER「月足天音の家はジャガイモが転がっている」
■FRUITS ZIPPER「真中まなは休日に発熱する」
■乃木坂46「一ノ瀬美空はよく笑う」
■ano「anoはエビの殻をむくのが早い」
■IMP.「影山拓哉の好きな景色は土手」
■AKB48「伊藤百花のキャッチコピーは『顔面国宝』『顔面世界遺産』『顔面重要文化財』」「文化財保護法では『重要文化財』のなかでも“特に価値が高いもの”を『国宝』として分類している」
■OWV「中川勝就はLUUPで17キロ走行し充電を切らした」
■OWV「本田康祐は『アッコにおまかせ！』に出ることが夢だったがもう叶わない」
■KEY TO LIT「佐々木大光は昨年右膝を怪我したが、なぜか左手に松葉杖を持って歩いていた」
■JI BLUE「川西拓実は危険物取扱者乙種4類を保有している」
■DOZAN11 aka 三木道山「DOZAN11が立ち上げたアパレルブランドの服は足立梨花が愛用している」
■DOZAN11 aka 三木道山「DOZAN11が天ぷらで1番好きなのは紅生姜」
【写真】ヤンキーに弁当を奪われた… テレ東音楽祭で“伝説”エピが紹介されたアーティスト
以下、出演者の主な“伝説”を紹介する。
■B.B.クィーンズ「いんちきおじさんこと近藤房之助は100kmを走破するほどのサイクリングガチ勢」
■モナキ「おヨネはヤンキーに弁当を奪われたことがある」
■中島健人「中島健人の祖父は高田純次の高校時代の担任」
■工藤静香「工藤静香のバッグの中には必ず干し芋が入っている」
■武田鉄矢（海援隊）「武田鉄矢は最近リップスティックボードに乗る」
■LINDBERG「『今すぐKissMe』はLINDBERGとは縁もゆかりもない群馬県・西小泉駅の発車メロディとして採用されている」
■高嶋政伸（※高＝はしごだか）「高嶋政伸は夜中にお腹がすくと息子のお菓子を食べる」
■麻倉未稀「麻倉未稀は山で会う人に『こんにちは』と言う」
■酒井法子「1988年 富士山八合目にのりピー公式タレントショップがオープン」
■酒井法子「酒井法子は早食い」
■千堂あきほ「千堂あきほは東京ラブストーリーが連ドラ初出演」
■楠瀬誠志郎「楠瀬誠志郎は国歌斉唱に慣れている」
■西田ひかる「西田ひかるは1988年から2001年まで誕生日パーティーを開いていた」
■吉田栄作×辛島美登里「吉田栄作はドラマ用ライブ用普段着用と白Tシャツを着分けている」
■吉田栄作×辛島美登里「辛島美登里は高校受験に失敗し中学生にして浪人した」
■NOA（仙道敦子×吉田栄作）「吉田栄作は56歳の時に第一子が生まれた」
■NOA（仙道敦子×吉田栄作）「仙道敦子は『徹底的に愛は・・・』の後1995年から2018年まで芸能活動を休止していた」
■NOA（仙道敦子×吉田栄作）「YOSHIKIが作詞作曲の『今を抱きしめて』はレコード大賞優秀賞受賞」
■小野正利「小野正利は肉団子を食べて中から小石が出てきたことがある」
■いしだ壱成「いしだ壱成はトルコで植毛に成功した」
■石井明美「当時、明石家さんまと片岡鶴太郎が多忙でドラマ撮影開始は夜8時だった」
■石井明美「片岡鶴太郎は毎日17時に寝て23時に起きているので本来はいま寝ている時間」
■ZIGGY「ZIGGY森重樹一は糖質制限中なので温野菜を食べる」
■赤井英和「赤井英和は一度に焼き芋を100個買ったことがある」
■工藤静香「デビュー当時工藤静香が乗る車を先導する権利をめぐり暴走族が争っていた」
■宮沢和史「『島唄』はアルゼンチンで大ヒットし2002年W杯のアルゼンチン代表の公式応援ソングになった」
■中西保志「中西保志は文系」
■ZARD「衣装のほとんどは坂井泉水自身によるスタイリング」
■ZARD「大の巨人ファンで長嶋茂雄がボーカル参加したコラボ楽曲で歌唱指導も行った」
■ZARD「『負けないで』ヒット後も坂井泉水は小田急線でスタジオに通っていた」
■ZARD「長嶋茂雄とコラボした際に長嶋氏は『ZARD』を『サード』を聞き間違え上機嫌だった」
■国生さゆり「国生さゆりが原作を務めた『国宝の愛〜群青の人・イエーガー〜』という漫画がある」
■国生さゆり「国生さゆりはバイクの免許試験に5回落ちた」
■アグネス・チャン「アグネスは朝起きて痛いところがないと『ハッピーバースデー・トゥー・＆I』」と歌う
■早見優「早見優は白いマッシュルームが好き」
■南野陽子「南野陽子は瞬間記憶能力がある」
■バブルガム・ブラザーズ「バブルガム・ブラザーズは2人同時に救急車で運ばれたことがある」
■永井真理子「永井真里子は体重計に乗らない」
■澤田知可子「2022年沢田知可子→澤田知可子に改名した」
■TAMA（Hysteric Blue）「『春〜spring〜』は当時高校生だったドラムのたくやが世界史の授業中に作詞」
■Juice=Juice「工藤由愛はタコが好き」
■FIELD OF VIEW「中山エミリはダチョウに乗れるようになるまで2日間訓練した」
■FIELD OF VIEW「浅岡雄也の最近の目標は『VTuberになること』」
■久宝留理子「久宝留理子は紅白出場時カメリア・ダイヤモンド提供で1億円の宝石を身につけた」
■けんいち（元ロードオブメジャー）「けんいち（元ロードオブメジャー）はゲームを4台同時にプレーできる」
■SUPER EIGHT「横山裕は1日で家の鍵 携帯電話 運転免許証 すべてなくしたことがある」
■島袋寛子「グループ名の『SPEED』は『THE夜もヒッパレ』で募集されて決まった」
■島袋寛子「島袋寛子は3歳で『沖縄アクターズスクールに行きたい』と親を説得した」
■島袋寛子「SPEEDのグループ名の別候補として『ハブとマングース』があった」
■観月ありさ「観月ありさは30年連続で毎年連ドラの主演を務めたギネス記録を持つ」
■TRF「TRFは平均年齢60歳超え」
■hitomi「hitomiは梅雨時期よく雑巾がけをする」
■YU-KI×マーク・パンサー「YU-KIは自宅の熱帯植物がある場所をエキゾチックコーナーと呼んでいる」
■YU-KI×マーク・パンサー「マーク・パンサーは健康になって15キロ痩せた」
■鈴木亜美「鈴木亜美は最近そろばんが好き」
■DA PUMP「ISSAはカラオケで『if…』を誰かがいれたらラップパートしか歌わない」
■知念里奈「知念里奈は6種類ののど飴を常に持ち歩いている」
■相川七瀬「相川七瀬はライブ前に暗闇でバイクを45分漕ぐ」
■大久保伸隆（ex.Something ELse）「大久保伸隆は右目と左目に視力差がある」
■SHAZNA「IZAMは月に5回オイルサーディンを食べる」
■SATSUKI（元ZOO）「現在SATSUKIは沖縄県で潜水士としても活動」
■森若香織（GO-BANG’S）「森若香織は『妖精頭脳』という小説を書いている」
■河口恭吾「河口恭吾は『森山直太朗さんですか？』と声をかけられたとき『はい』とこたえたことがある」
■超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）「小泉遥香の好きな言葉は『粉骨砕身』」
■FRUITS ZIPPER「月足天音の家はジャガイモが転がっている」
■FRUITS ZIPPER「真中まなは休日に発熱する」
■乃木坂46「一ノ瀬美空はよく笑う」
■ano「anoはエビの殻をむくのが早い」
■IMP.「影山拓哉の好きな景色は土手」
■AKB48「伊藤百花のキャッチコピーは『顔面国宝』『顔面世界遺産』『顔面重要文化財』」「文化財保護法では『重要文化財』のなかでも“特に価値が高いもの”を『国宝』として分類している」
■OWV「中川勝就はLUUPで17キロ走行し充電を切らした」
■OWV「本田康祐は『アッコにおまかせ！』に出ることが夢だったがもう叶わない」
■KEY TO LIT「佐々木大光は昨年右膝を怪我したが、なぜか左手に松葉杖を持って歩いていた」
■JI BLUE「川西拓実は危険物取扱者乙種4類を保有している」
■DOZAN11 aka 三木道山「DOZAN11が立ち上げたアパレルブランドの服は足立梨花が愛用している」
■DOZAN11 aka 三木道山「DOZAN11が天ぷらで1番好きなのは紅生姜」