進撃と防衛をドット絵で遊ぶ！ SEVEN NEXUS『ドット戦記』
記事ポイントSEVEN NEXUS第一弾タイトル『ドット戦記』の事前登録が開始『ドット戦記』は進撃と防衛で遊ぶ二刀流タワーディフェンスRPG事前登録者数に応じてジェンマがもらえるキャンペーンを実施
SEVEN NEXUSが、スマートフォン向け新作ゲーム『ドット戦記』の事前登録を2026年6月15日(月)より開始しました。
SEVEN NEXUSの第一弾タイトルとなる『ドット戦記』は、ドット絵の英雄たちが大暴れするドット異世界系 二刀流タワーディフェンスRPGです。
あわせて、事前登録開始を記念したキャンペーンを公式Xにて実施しています。
SEVEN NEXUS『ドット戦記』
タイトル：ドット戦記ジャンル：ドット異世界系 二刀流タワーディフェンスRPG対応OS：iOS／Android価格：基本プレイ無料(アイテム課金あり)配信予定：2026年 夏配信予定事前登録：2026年6月15日(月)開始開発・運営：SEVEN NEXUS
『ドット戦記』は、どこか懐かしくも新鮮なドット絵の英雄たちが登場するゲームです。
世界図書館の本から飛び出す個性豊かな英雄たちを率いて、押し寄せる敵をなぎ倒す爽快感を体感できます。
ゲームの軸は、攻めの進撃と守りの防衛という2大モードです。
英雄の編成、装備クラフト、天賦スキルツリー、ミニゲームが組み合わさり、バトルと育成を行き来しながら遊べます。
進撃と防衛で切り替わる2大モード
進撃モード：最大10体編成防衛モード：最大5体編成防衛モード：3択のローグライト強化カードを選択
進撃モードは、直感操作でキャラを出撃させ、敵陣を攻め落とすモードです。
敵の弱点属性を突く判断が、攻めの流れに関わります。
防衛モードは、押し寄せる敵から自陣を守り抜くモードです。
その場でローグライト強化カードを選び、守りの展開を組み立てます。
進撃では敵陣を攻め落とす操作、防衛では自陣を守り抜く選択が中心になります。
英雄と道場で組み立てるパーティ
英雄：5つの職業と5つの属性を組み合わせて編成道場：レベルアップで全キャラの能力が永続パワーアップ
英雄は、職業と属性を組み合わせてパーティを編成できます。
世界図書館の本から飛び出す英雄たちを率いる設定が、ドット異世界系のバトルへとつながる仕組みです。
道場をレベルアップすると、全キャラの能力を永続的にパワーアップできます。
進撃モードと防衛モードで編成数が異なるため、戦場に合わせて英雄パーティを考える遊びがあります。
装備クラフトと天賦システムで育てる成長ルート
装備：分解・合成・製錬・鍛造・拡張に対応天賦システム：天賦スキルツリーを1マスずつ開放
装備は、複数の工程を駆使して作り出せます。
理想のビルドを追求する最強装備クラフトとして、分解、合成、製錬、鍛造、拡張が用意されています。
天賦システムでは、天賦スキルツリーを開放しながら成長ルートを進めます。
プレイスタイルに合わせて強化する仕組みとして、装備クラフトと天賦システムがつながります。
素材がザクザク手に入るミニゲーム
ミニゲーム：育成素材を入手可能要素：白熱のスコア勝負
『ドット戦記』には、息抜きに最適なミニゲームがあります。
ミニゲームは、遊んで育成素材がザクザク手に入る要素です。
白熱のスコア勝負も用意され、進撃や防衛とは異なる形で遊べます。
バトルの合間にミニゲームを遊び、素材を集めて育成へつなげられます。
ジェンマがもらえる事前登録キャンペーン
キャンペーン：事前登録キャンペーン条件：期間中に累計10万人を突破報酬：合計3,000個のジェンマ対象：インストールしたユーザー全員用途：10連ガチャ＋単発ガチャ1回分
事前登録キャンペーンでは、事前登録者数に応じてゲーム開始時の特典が豪華になります。
期間中に累計10万人を突破すると、ゲーム内でガチャを引けるジェンマがプレゼントされます。
報酬は、インストールしたユーザー全員が受け取れます。
攻め方と守り方で編成数や判断の軸が変わるため、同じ英雄たちでも場面に応じた組み立てを考える遊びがあります。
職業・属性の組み合わせに加え、道場や装備クラフト、天賦スキルツリーを通じて、パーティの育成方針を段階的に広げていけます。
バトルの合間にはミニゲームで素材を集められ、進撃・防衛・育成を行き来する流れが用意されています。
SEVEN NEXUS『ドット戦記』の紹介でした。
よくある質問
Q. 『ドット戦記』の事前登録はいつ始まりましたか？
A. 『ドット戦記』の事前登録は、2026年6月15日(月)より始まりました。
iOS、Android向けに事前登録URLが公開されています。
Q. 『ドット戦記』はどのようなゲームですか？
A. 『ドット戦記』は、ドット絵の英雄たちが登場するドット異世界系 二刀流タワーディフェンスRPGです。
進撃と防衛の2大モードを使って遊べます。
Q. 事前登録キャンペーンの報酬は何ですか？
A. 期間中に累計10万人を突破すると、ゲーム内で10連ガチャ＋単発ガチャ1回分が引ける合計3,000個のジェンマが、インストールしたユーザー全員にプレゼントされます。
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