「ベルギー」がトレンド入り。ブラジル戦“後半AT”に被弾の日本。SNSで「教訓が生きてない」「同じすぎた」。欧州メディアは「どこかで見た光景だ」【Ｗ杯】
無念の結果だ。
日本代表は現地６月29日、北中米Ｗ杯のラウンド32でブラジル代表と激突。29分に佐野海舟のゴールで先制も、56分にカゼミーロの得点で追いつかれる。
タイスコアで後半アディショナルタイムに。このまま延長戦かと思われた90＋５分、マルチネッリの逆転弾を許し、１−２で敗れた。
この結果を受け、Ｘでは「ベルギー」がトレンド入り。2018年ロシア大会で、日本は決勝トーナメント１回戦でベルギーと対戦し、２点をリードしながらも同点に追いつかれ、終了間際に逆転されて２−３の敗戦を喫した。
８年前の敗退を想起させたか。SNS上では「ベルギー戦と同じ」「教訓が全く生きてない」「同じことしてない？」「同じ展開、同じような結果」「負け方がベルギー戦と同じすぎた」といった声があがった。
またフランスメディア『Actu Foot』の公式Ｘは、両大会の写真を添えて「強豪国相手に先制点を挙げながら、試合終了間際に逆転負けを喫した日本...どこかで見たような光景だ...」と発信した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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日本代表は現地６月29日、北中米Ｗ杯のラウンド32でブラジル代表と激突。29分に佐野海舟のゴールで先制も、56分にカゼミーロの得点で追いつかれる。
タイスコアで後半アディショナルタイムに。このまま延長戦かと思われた90＋５分、マルチネッリの逆転弾を許し、１−２で敗れた。
この結果を受け、Ｘでは「ベルギー」がトレンド入り。2018年ロシア大会で、日本は決勝トーナメント１回戦でベルギーと対戦し、２点をリードしながらも同点に追いつかれ、終了間際に逆転されて２−３の敗戦を喫した。
８年前の敗退を想起させたか。SNS上では「ベルギー戦と同じ」「教訓が全く生きてない」「同じことしてない？」「同じ展開、同じような結果」「負け方がベルギー戦と同じすぎた」といった声があがった。
またフランスメディア『Actu Foot』の公式Ｘは、両大会の写真を添えて「強豪国相手に先制点を挙げながら、試合終了間際に逆転負けを喫した日本...どこかで見たような光景だ...」と発信した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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