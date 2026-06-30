ブラジルに惜敗の日本。土壇場で勝ち越された。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

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　無念の結果だ。

　日本代表は現地６月29日、北中米Ｗ杯のラウンド32でブラジル代表と激突。29分に佐野海舟のゴールで先制も、56分にカゼミーロの得点で追いつかれる。

　タイスコアで後半アディショナルタイムに。このまま延長戦かと思われた90＋５分、マルチネッリの逆転弾を許し、１−２で敗れた。

　この結果を受け、Ｘでは「ベルギー」がトレンド入り。2018年ロシア大会で、日本は決勝トーナメント１回戦でベルギーと対戦し、２点をリードしながらも同点に追いつかれ、終了間際に逆転されて２−３の敗戦を喫した。
 
　８年前の敗退を想起させたか。SNS上では「ベルギー戦と同じ」「教訓が全く生きてない」「同じことしてない？」「同じ展開、同じような結果」「負け方がベルギー戦と同じすぎた」といった声があがった。

　またフランスメディア『Actu Foot』の公式Ｘは、両大会の写真を添えて「強豪国相手に先制点を挙げながら、試合終了間際に逆転負けを喫した日本...どこかで見たような光景だ...」と発信した。
　
構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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