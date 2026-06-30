【W杯2026】影山優佳「また新しい一歩を日本代表と歩みたいと思います」目に涙を浮かべブラジル戦総括【コメント全文】
■試合に出られなかった久保建英や三笘薫への思いも語る
日本時間30日午前2時にキックオフした「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」決勝トーナメント1回戦のブラジルvs.日本戦は、前半29分に佐野海舟がボール奪取からの豪快なゴールで日本が先制したが、後半にブラジルに2点を奪われ逆転負けとなった。
【動画】佐野海舟のスーパーゴール!! 日本がブラジルから先制！
試合を中継するDAZNの『ウォッチパーティー』に出演した“サッカーの女神”こと影山優佳は、試合直後に感想を聞かれて「今回の試合については、なかなか攻めるのが難しいというか、相手が同じことを淡々とゴールのために、目的を正確に持ってやる時間の方が長かった。それに対して（日本が）カウンターだったり、サイドを使うことがやりきれなかったところも正直あると思うんですけど」と振り返った。
続けて「それでも、日本が先制して、（スコアが）1対1で多く守って、私たちに新しい景色を見せてくれたなって思いますし。こんなに『日本代表ってすごい』って日本の皆さんに思ってもらえたことも、なかったのかなって思うので」と日本代表への思いを打ち明けた。
その後、「ちょっとまとめるのが、悔しくて難しいんですけど」と前置きしたうえで、「でも選手や監督が一番悔しいと思うので。出場がかなわなかった久保選手だったり三笘選手だったり」と選手たちを思いやり、「たくさんの未来、夢を見せてくれたので、今日からまた新しい一歩を日本代表と歩みたいと思います」と目に涙を浮かべながら語った。
●影山優佳コメント全文
今回の試合については、なかなか攻めるのが難しいというか、相手が同じことを淡々とゴールのために、目的を正確に持ってやる時間の方が長かった。それに対して（日本が）カウンターだったり、サイドを使うことがやりきれなかったところも正直あると思うんですけど。
それでも、日本が先制して、（スコアが）1対1で多く守って、私たちに新しい景色を見せてくれたなって思いますし。こんなに『日本代表ってすごい』って日本の皆さんに思ってもらえたことも、なかったのかなって思うので。
ちょっとまとめるのが、悔しくて難しいんですけど。でも選手や監督が一番悔しいと思うので。出場がかなわなかった久保選手だったり三笘選手だったり。たくさんの未来、夢を見せてくれたので、今日からまた新しい一歩を日本代表と歩みたいと思います。
日本時間30日午前2時にキックオフした「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」決勝トーナメント1回戦のブラジルvs.日本戦は、前半29分に佐野海舟がボール奪取からの豪快なゴールで日本が先制したが、後半にブラジルに2点を奪われ逆転負けとなった。
【動画】佐野海舟のスーパーゴール!! 日本がブラジルから先制！
試合を中継するDAZNの『ウォッチパーティー』に出演した“サッカーの女神”こと影山優佳は、試合直後に感想を聞かれて「今回の試合については、なかなか攻めるのが難しいというか、相手が同じことを淡々とゴールのために、目的を正確に持ってやる時間の方が長かった。それに対して（日本が）カウンターだったり、サイドを使うことがやりきれなかったところも正直あると思うんですけど」と振り返った。
その後、「ちょっとまとめるのが、悔しくて難しいんですけど」と前置きしたうえで、「でも選手や監督が一番悔しいと思うので。出場がかなわなかった久保選手だったり三笘選手だったり」と選手たちを思いやり、「たくさんの未来、夢を見せてくれたので、今日からまた新しい一歩を日本代表と歩みたいと思います」と目に涙を浮かべながら語った。
●影山優佳コメント全文
今回の試合については、なかなか攻めるのが難しいというか、相手が同じことを淡々とゴールのために、目的を正確に持ってやる時間の方が長かった。それに対して（日本が）カウンターだったり、サイドを使うことがやりきれなかったところも正直あると思うんですけど。
それでも、日本が先制して、（スコアが）1対1で多く守って、私たちに新しい景色を見せてくれたなって思いますし。こんなに『日本代表ってすごい』って日本の皆さんに思ってもらえたことも、なかったのかなって思うので。
ちょっとまとめるのが、悔しくて難しいんですけど。でも選手や監督が一番悔しいと思うので。出場がかなわなかった久保選手だったり三笘選手だったり。たくさんの未来、夢を見せてくれたので、今日からまた新しい一歩を日本代表と歩みたいと思います。