「これが限界だ」「応援していたのにがっかり」森保J、ブラジルに痛恨逆転負け…韓国から様々な声「今でも韓国だけがアジアの準決勝進出国だ」【W杯】
森保ジャパンは現地６月29日、北中米ワールドカップの決勝トーナメント１回戦で、ブラジル代表とヒューストン・スタジアムで対戦。１−２で逆転負けを喫し、ベスト16進出を逃した。
29分に佐野海舟がカウンターを仕留めて先制点を奪うも、56分にカゼミーロに同点ゴールを被弾。さらに90＋５分、ガブリエウ・マルチネッリに勝ち越し点を浴びた。
この激戦を世界中のファンが強い関心を持って見守った。韓国のファンも熱視線を送り、同国メディア『NAVER』のコメント欄に次のような声が続々と寄せられている。
「応援していたのにがっかり」
「今でも韓国だけがアジアの準決勝進出国だ」
「日本は2050年のW杯優勝を目指している」
「もしキーパーが止めなければ１−４になっていた」
「予想通りの結果」
「これが限界だ」
「でも日本は本当に上手くやった」
「負けたけどよく戦った。羨ましい」
韓国内でも様々な声が上がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本戦にブラジル英雄が大集結！超豪華な観戦ショット
29分に佐野海舟がカウンターを仕留めて先制点を奪うも、56分にカゼミーロに同点ゴールを被弾。さらに90＋５分、ガブリエウ・マルチネッリに勝ち越し点を浴びた。
この激戦を世界中のファンが強い関心を持って見守った。韓国のファンも熱視線を送り、同国メディア『NAVER』のコメント欄に次のような声が続々と寄せられている。
「応援していたのにがっかり」
「今でも韓国だけがアジアの準決勝進出国だ」
「日本は2050年のW杯優勝を目指している」
「もしキーパーが止めなければ１−４になっていた」
「予想通りの結果」
「これが限界だ」
「でも日本は本当に上手くやった」
「負けたけどよく戦った。羨ましい」
韓国内でも様々な声が上がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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