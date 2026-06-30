「日本は俺たちを舐めていただろ」「相手に教訓を与えた」森保Jとの激闘を制したブラジル、母国ファンは狂喜乱舞！「日本を止めた」「我々は強さを取り戻した」【W杯】
現地６月29日に開催された北中米ワールドカップのラウンド32で、森保一監督が率いる日本代表がブラジル代表とアメリカのヒューストン・スタジアムで対戦した。
立ち上がりは主導権を握られる展開が続いたなか、日本は29分に先制。ピッチ中央付近で相手のパスをカットした佐野海舟がドリブルで一気にゴール前まで持ち上がり、右足を一閃。グラウンダーのシュートをゴール左に突き刺した。
１点リードで前半を終えたなか、後半に入って56分にカゼミーロに豪快なヘディングシュートを叩き込まれて、試合を振り出しに戻される。さらに90＋５分にはマルチネッリに勝ち越し弾を奪われ、１−２で敗れた。
激闘を制したブラジルのファンは狂喜乱舞。SNS上では以下のような声があがっている。
「相手に教訓を与えた」
「日本は俺たちを舐めていただろ」
「試合をひっくり返した」
「最高だ」
「我々は強さを取り戻した」
「やってくれた」
「セレソンの魂だ」
「俺たちが日本を止めた」
「カゼミーロを批判していたがすべて取り消すよ」
ブラジルは次戦、５日に行なわれるラウンド16で、コートジボワール対ノルウェーの勝者と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のブラジル戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は圧巻先制弾のボランチ、34歳CBと驚異の運動量だったFWも７点台
立ち上がりは主導権を握られる展開が続いたなか、日本は29分に先制。ピッチ中央付近で相手のパスをカットした佐野海舟がドリブルで一気にゴール前まで持ち上がり、右足を一閃。グラウンダーのシュートをゴール左に突き刺した。
激闘を制したブラジルのファンは狂喜乱舞。SNS上では以下のような声があがっている。
「相手に教訓を与えた」
「日本は俺たちを舐めていただろ」
「試合をひっくり返した」
「最高だ」
「我々は強さを取り戻した」
「やってくれた」
「セレソンの魂だ」
「俺たちが日本を止めた」
「カゼミーロを批判していたがすべて取り消すよ」
ブラジルは次戦、５日に行なわれるラウンド16で、コートジボワール対ノルウェーの勝者と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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