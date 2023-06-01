「北中米Ｗ杯・１回戦、日本代表１−２ブラジル代表」（２９日、ヒューストン）

サッカー元日本代表・本田圭佑がＮＨＫ−ＢＳの中継で解説を務めた。

後半アディショナルタイムに勝ち越し点を許すと、約１５秒ほど絶句。「いやあ…」と動揺隠せず「とりあえず小川さん、出せ。うん、出せ出せ」と切り替えようとしたが「あと何分すか？１分くらい？いやあ、もう何なん…」と思いがこぼれた。

その後、奇跡を信じて「１分しかないけど、いこう小川さん。ワンチャンワンチャン」と鼓舞し続けたが、試合終了。声を絞り出し「悔しいけど…よくやりましたよ」と、選手をたたえた。

思いはひとつだった。日の丸を連想させるド派手な赤のジャケットで登場。ブラジルとの大一番に向けて、「もう遅かれ早かれ対戦しないといけない相手。ジャイアントキリングを起こしてほしいなと思います」などと語っていた。

前半３０分、カウンターからＭＦ佐野が持ち込んで、そのままミドルシュート。先制に成功すると「スーパーですよ！ワオ！１にワオ！２にワオ！３にワオです。４？ワオ！」と興奮。「ただまだ先は長いですよ。一喜一憂はできない」と気を引き締めた。

その後、一進一退の攻防が続くと本田節もさく裂。「試合に出てない僕の喉がカラカラですもん」とし、前半４４分に鎌田がイエローカードをもらうと「これ嫌なイエロー！ちょっと水飲みます。水も足りひんし、２０２２年を思い出させる立ちくらみもしているし。血圧上がっているかもしれないです」と伝えた。

無念の敗退が決まった直後は、盟友・長友にも言及。「チームを支えていたリーダー。次の世代にバトンを渡してるなと思いますよ」と語り、「悔しいけど切り替えるしかないですよね、次の戦いは始まっています」とうなずいた。

１６強をかけた戦いでブラジルとの激突には、「選手は言わないと思いますけど…。くじ運が悪いですよ。僕の立場だから、たらればが許されるから言いますけど」と本音も漏れた。

前回大会に続いて、今大会も解説者として注目を集めた。課題については「どんどん疲れも消耗して守り切れなかった。そもそもの原因は個にあると思う。チームとしての戦いはパーフェクト。個を高めないといけないんじゃないか」とも語った。