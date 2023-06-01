「世界に衝撃を与えたな」佐野海舟がピッチ中央でボール奪取→持ち運んで鮮烈ミドル！ ブラジル相手に決めた圧巻の得点に「日本の星すぎる」「神とさせてください」【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド・オブ32でブラジル代表とヒューストン・スタジアムで対戦している。
立ち上がりから緊迫した展開が続くなか、29分に先手を取る。決めたのは、佐野海舟だ。
センターサークル付近でボールを奪取すると、そのままペナルティエリア手前まで持ち運んで右足を一閃。鋭い一撃をゴール左に流し込んだ。
25歳のMFがブラジル相手に圧巻の得点をマーク。SNS上では以下のような声があがった。
「さらに覚醒してる」
「日本の星すぎる」
「まじでやばいって！」
「神とさせてください」
「スゲェ」
「世界に衝撃を与えたな」
「それ決めるのはビッグクラブ行き確定」
「全世界に見つかった」
佐野の代表初ゴールがファンを驚かせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ボール奪取→持ち運んで右足一閃！ 佐野がブラジル相手に決めた鮮烈弾！
立ち上がりから緊迫した展開が続くなか、29分に先手を取る。決めたのは、佐野海舟だ。
センターサークル付近でボールを奪取すると、そのままペナルティエリア手前まで持ち運んで右足を一閃。鋭い一撃をゴール左に流し込んだ。
25歳のMFがブラジル相手に圧巻の得点をマーク。SNS上では以下のような声があがった。
「さらに覚醒してる」
「日本の星すぎる」
「まじでやばいって！」
「神とさせてください」
「スゲェ」
「世界に衝撃を与えたな」
「それ決めるのはビッグクラブ行き確定」
「全世界に見つかった」
佐野の代表初ゴールがファンを驚かせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ボール奪取→持ち運んで右足一閃！ 佐野がブラジル相手に決めた鮮烈弾！