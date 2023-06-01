本田圭佑が日本代表に「今まで以上だなと感じる」部分とは？「コーチにはレジェンドも」【Ｗ杯】
本田圭佑が、日本代表の一体感について語った。
森保ジャパンは現地６月29日、北中米Ｗ杯のラウンド32でブラジルと対戦する。
この試合を放送するNHKで解説を務める本田は、試合前に日本のストロングポイントを以下のように話す。
「今までの日本の強みとして、一体感で戦ってきたと思うんですけど、今回の大会は今まで以上だなと感じる部分もあります」
その理由とは？
「それはやっぱりベテランの貢献が大きいんじゃないかなと思いますし、コーチにはレジェンドも入っていたりですね、今までにはなかった布陣で挑んでいる大会なので、そうさせているのかなと」
Ｗ杯５大会出場の長友佑都をはじめ、前キャプテンの吉田麻也はサポートメンバーとして、南野拓実はメンターとしてチームに帯同。コーチ陣には名波浩や長谷部誠、中村俊輔らがいる。
チームの総合力を存分に活かして、強敵ブラジルと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
森保ジャパンは現地６月29日、北中米Ｗ杯のラウンド32でブラジルと対戦する。
この試合を放送するNHKで解説を務める本田は、試合前に日本のストロングポイントを以下のように話す。
「今までの日本の強みとして、一体感で戦ってきたと思うんですけど、今回の大会は今まで以上だなと感じる部分もあります」
その理由とは？
「それはやっぱりベテランの貢献が大きいんじゃないかなと思いますし、コーチにはレジェンドも入っていたりですね、今までにはなかった布陣で挑んでいる大会なので、そうさせているのかなと」
Ｗ杯５大会出場の長友佑都をはじめ、前キャプテンの吉田麻也はサポートメンバーとして、南野拓実はメンターとしてチームに帯同。コーチ陣には名波浩や長谷部誠、中村俊輔らがいる。
チームの総合力を存分に活かして、強敵ブラジルと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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