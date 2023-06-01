ラウンド32で日本と対戦

ブラジル代表は現地時間6月29日、決勝トーナメント1回戦で迎える日本代表戦の先発メンバーを発表した。

主力のFWラフィーニャ（バルセロナ）は負傷欠場したものの、FWヴィニシウス・ジュニール（レアル・マドリード）、GKアリソン・ベッカー（リバプール）、DFマルキーニョス（パリ・サンジェルマン）を筆頭に、現状のベストメンバーを送り出す。FWネイマール（サントス）はベンチスタートとなる。

グループCを2勝1分の勝ち点7で首位突破を果たしたブラジル。ハイチ戦の前半でラフィーニャが負傷し、そのまま戦線から離脱しているものの、代わりに出番を得たFWクーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）がハイチ戦で2ゴール、スコットランド戦で1ゴールを記録し、牽引している。

ヴィニシウスもグループリーグ3試合で4得点をマークし、破壊力のあるブラジルが戻ってきている。昨年10月の親善試合では、日本を相手に2-0から逆転され、2-3で破れる屈辱を味わっている。”本気のサッカー王国”が、日本に牙を剥く。（FOOTBALL ZONE編集部）