大人気のマウスが小型化！接続もカラーも選べる8種類のマウス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、カード並みの小型サイズで、乾電池不要のUSB-C充電式、接続方式4種類とカラーで選べるモバイルマウスを4シリーズ、400-MAWS223、400-MABS225、400-MAWBS227BK、400-MAYS221を発売した。
■小さいから、どこへでも連れていける
本シリーズは、約W4.8×D8.5×H3.1cmのコンパクトサイズを採用した小型マウス。カバンやポーチに入れてもかさばりにくく、ノートパソコンと一緒に持ち運ぶモバイルワークにぴったり。カフェ、出張先、コワーキングスペース、新幹線や飛行機のテーブルなど、限られたスペースでも快適に操作できる。手の小さな方でも握りやすく、日常使いにも外出先にも頼れる一台だ。
■使い方で選べる4つの接続方式
ラインナップは、USB A有線接続の「400-MAYS221シリーズ」、USB Aレシーバーで使える2.4GHzワイヤレスの「400-MAWS223シリーズ」、Bluetooth接続の「400-MABS225シリーズ」、Bluetoothと2.4GHzワイヤレスの両方に対応した「400-MAWBS227シリーズ」の4機種。デスクで安定して使いたい人、ケーブルレスで使いたい人、タブレットや複数機器で使いたい人など、働き方や接続環境に合わせて最適なモデルを選べる。
■乾電池不要のUSB-C充電式
ワイヤレスの3機種はUSB-C充電式を採用し、乾電池交換の手間を省ける。充電時間は約1.5時間で、ワイヤレスモデルとBluetoothモデルは連続作動約45時間、2WAYモデルは連続作動約44時間。一方、有線モデルはUSB A接続のため、充電切れや電池交換の心配がありません。すぐ使えて、管理の手間も少ないシリーズだ。
■静かな場所でも気兼ねなく使える
クリック音が気になりやすいオフィス、会議室、図書館、自宅での夜間作業でも使いやすいよう、静音ボタンを採用している。※戻る/進むボタンは非静音だ。
周囲に配慮しながら作業できるため、集中したい場面にもおすすめ。さらに、表面にはラバーコーティングを施しており、さらっとした手触りで快適に操作できる。コンパクトながら、毎日使いたくなる操作感にもこだわった。
■小型でも、作業効率はしっかりキープ
全機種に、左クリック、右クリック、ホイールボタンに加え、戻る・進むボタンを搭載した5ボタン仕様を採用している。Webページの閲覧や資料確認時に、ブラウザ操作をスムーズに行えるため、作業効率アップに貢献する。カーソルスピードは1200・2400・3200・4000カウントの4段階で切り替え可能。小型でも、細かな作業から大きな画面での操作まで快適に対応できる。
■Bluetoothと2.4GHzワイヤレスの両方に対応したマウス「400-MABS225R（レッド）」
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■カルチャーに関連した記■パソコンに関連した記事を読む
・小さな手にもフィット！自然な角度で握れて手首のひねりを軽減、有線タイプの静音エルゴマウス
・机に固定できるアタッチメント付き！USB Type-Cドッキングステーション
・タブレット・ノートPCを密着冷却！USB給電式の小型ペルチェ冷却クーラー
・ニュアンスカラーが可愛い！薄型Bluetoothマウス、2つの新色を発売
・スムーズなマウス操作と高い強度を実現！人気のガラスマウスパッドにSサイズが新登場
■小さいから、どこへでも連れていける
本シリーズは、約W4.8×D8.5×H3.1cmのコンパクトサイズを採用した小型マウス。カバンやポーチに入れてもかさばりにくく、ノートパソコンと一緒に持ち運ぶモバイルワークにぴったり。カフェ、出張先、コワーキングスペース、新幹線や飛行機のテーブルなど、限られたスペースでも快適に操作できる。手の小さな方でも握りやすく、日常使いにも外出先にも頼れる一台だ。
■使い方で選べる4つの接続方式
ラインナップは、USB A有線接続の「400-MAYS221シリーズ」、USB Aレシーバーで使える2.4GHzワイヤレスの「400-MAWS223シリーズ」、Bluetooth接続の「400-MABS225シリーズ」、Bluetoothと2.4GHzワイヤレスの両方に対応した「400-MAWBS227シリーズ」の4機種。デスクで安定して使いたい人、ケーブルレスで使いたい人、タブレットや複数機器で使いたい人など、働き方や接続環境に合わせて最適なモデルを選べる。
■乾電池不要のUSB-C充電式
ワイヤレスの3機種はUSB-C充電式を採用し、乾電池交換の手間を省ける。充電時間は約1.5時間で、ワイヤレスモデルとBluetoothモデルは連続作動約45時間、2WAYモデルは連続作動約44時間。一方、有線モデルはUSB A接続のため、充電切れや電池交換の心配がありません。すぐ使えて、管理の手間も少ないシリーズだ。
■静かな場所でも気兼ねなく使える
クリック音が気になりやすいオフィス、会議室、図書館、自宅での夜間作業でも使いやすいよう、静音ボタンを採用している。※戻る/進むボタンは非静音だ。
周囲に配慮しながら作業できるため、集中したい場面にもおすすめ。さらに、表面にはラバーコーティングを施しており、さらっとした手触りで快適に操作できる。コンパクトながら、毎日使いたくなる操作感にもこだわった。
■小型でも、作業効率はしっかりキープ
全機種に、左クリック、右クリック、ホイールボタンに加え、戻る・進むボタンを搭載した5ボタン仕様を採用している。Webページの閲覧や資料確認時に、ブラウザ操作をスムーズに行えるため、作業効率アップに貢献する。カーソルスピードは1200・2400・3200・4000カウントの4段階で切り替え可能。小型でも、細かな作業から大きな画面での操作まで快適に対応できる。
■Bluetoothと2.4GHzワイヤレスの両方に対応したマウス「400-MABS225R（レッド）」
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