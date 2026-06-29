現実とどこかズレている奇妙な空間“リミナルスペース”に迷い込む恐怖を描くホラー映画『バックルームズ』（原題：Backrooms）の日本公開日が９月４日(金)に決定。２種のポスタービジュアルとロング予告編が解禁された。

家具店の店主クラーク（キウェテル・イジョフォー）が店内で見つけた“あるはずのない隙間”。その先に広がっていたのは、壁も床も天井もすべてが黄色く、そしてどこまでも続いている異様な空間だった。セラピストのメアリー（レナーテ・レインスヴェ）にそれを説明するが、信じてもらえないクラーク。あの場所の存在を証明するべく、記録用のビデオカメラを手に、店の従業員を連れて再び足を踏み入れる。しかし、そこで彼らを待ち受けていたのは想像を絶する“現実の裏側”の世界だった。

本作は、先日21歳になったばかりの映像クリエイター、ケイン・パーソンズ監督の長編デビュー作。パーソンズ監督は、16歳のときにネット掲示板から生まれた都市伝説を映像化した短編「The Backrooms（FOUND FOOTAGE）」を発表。A24とタッグを組んで長編映画版となる本作を完成させ、世界44か国で初登場１位を記録している。※6月24日時点、Box Office Mojo 調べ

『バックルームズ』

９月４日(金) TOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開