YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が、「台湾旅行記 #3 ロープウェイで行く猫空の絶景レストラン！台北市立動物園と饒河街観光夜市を巡る旅」と題した動画を公開しました。動画では、出演者の天馬さんと大ちゃんが台湾の絶品グルメや絶景スポット、動物園、活気ある夜市を巡る様子が収められています。



動画の冒頭、天馬さんは朝食として豆乳専門のドリンクスタンドで豆乳ミルクティーを購入しますが、独特な味わいに戸惑う一幕を見せます。その後大ちゃんと合流し、彼おすすめの「采宏牛肉麺」を訪れました。天馬さんは牛肉麺を食べて「肉がね、めちゃめちゃ美味しい」と絶賛。さらに、オレンジ色の牛脂を加えることで味の深みが増し、大満足の様子でした。



続いて、2人は猫空ロープウェイへ向かい、床が透明になっている「クリスタルキャビン」に乗車。スリルと大自然の景色を楽しみながら山頂へ向かいます。到着後は、景色の良いお茶屋さん「猫懶 MAOLAN」に入店。台北101を一望できる絶景のテラス席で、冷たい鉄観音茶や紅茶ゼリーを堪能しました。



その後、台北市立動物園を急ぎ足で散策し、ピューマや愛らしいレッサーパンダを見学します。お目当てのパンダは最初は後ろ姿しか見えませんでしたが、しばらく待つと動き出し、無事に愛嬌のある姿を捉えることに成功しました。夜は「饒河街観光夜市」へと繰り出し、チキンの中に餅米が入ったローカルグルメなどを満喫。最後に台湾フットマッサージで歩き疲れた足を癒やし、充実した1日を締めくくりました。



台湾のローカルグルメから絶景スポット、動物園、夜市まで、現地の魅力が余すところなく詰まった動画となっています。台湾旅行の計画を立てる際に、モデルコースとして参考にしてみてはいかがでしょうか。



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