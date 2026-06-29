YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」のケータが「カジノに行かないラスベガス旅！」と題した動画を公開した。動画では、カジノ以外にも魅力が詰まったラスベガスの観光スポットや絶品グルメを満喫する様子が収められている。



ホテルに到着後、ケータはメキシコ料理店「Nacho Daddy」で巨大なマルガリータや名物のファヒータを堪能。「美味しい！」と絶賛し、夜のラスベガス・ストリップを歩きながら街の安全な雰囲気を紹介する。



別の日には、没入型アートスペースに作られた架空のスーパーマーケット「オメガマート」へ。奇妙な商品が並ぶ店内を探索し、隠し扉の先にある異世界のような空間やレトロゲームを楽しんだ。その後、人気ファストフード「Raising Cane's」や「In-N-Out Burger」でアメリカならではのボリューム満点な食事を味わい、「In-N-Out Burger」のバーガーには「分厚すぎてボトックスが必要になる」とユーモア交じりに語っている。



さらに、小型飛行機に乗ってグランドキャニオンのウエストリムへ足を運ぶ。ガラス張りの橋「スカイウォーク」や、柵のない断崖絶壁の「グアノポイント」から壮大な大自然の絶景を見下ろし「最高！落ちたい！！」と興奮気味にそのスケール感を伝えた。



カジノのイメージが強いラスベガスだが、アート、エンタメ、絶品グルメ、大自然と多彩な楽しみ方があることがわかる。次回の海外旅行の計画を立てる際は、カジノ以外の観光プランも選択肢に入れてみてはいかがだろうか。



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