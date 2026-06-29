YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が、「台湾旅行記 #5 台北から日帰りできる「淡水」で食べ歩きと夕日を満喫！」と題した動画を公開しました。動画では、出演者の天馬さんがゲストとともに、台北から日帰りで楽しめる観光地「淡水」の魅力や絶品グルメを紹介しています。



淡水駅を出発した一行は、まず50年近い歴史を持つ老舗「黒殿飯店」へ。台湾式のカツ丼「帶骨豬排飯（パイコーハン）」や醤油ベースの「豪華紅焼牛肉拉麺」に舌鼓を打ちます。天馬さんは骨付き豚のボリュームに驚きつつも、「台湾の甘い味付けでめちゃくちゃ美味しい」と絶賛しました。



食後はドリンクスタンド「COMEBUY」でライチティーを購入し、古い街並みが続くメインストリートへ。1738年に設立された台北で最も古いお寺「龍山寺」や、レトロな洋館などを巡りながら、歴史ある淡水の雰囲気を楽しみます。その後は海沿いにある「情人橋（Lover's Bridge）」に足を運び、橋の上から見渡す美しい景色を堪能。続いて訪れた海沿いのカフェ「時光樹影」では、ウーロン茶のムースケーキやチーズケーキなどのスイーツを味わいながら、穏やかなティータイムを過ごしました。



日が暮れ始める頃には、海岸沿いで射的やジャンボサイズのカニカマフライを楽しみながらお祭り気分を満喫。動画の最後では、足裏マッサージで疲れを癒やした後に、海岸から美しい夕焼けを眺める様子が収められています。台北からの日帰り旅行にぴったりな淡水の楽しみ方が詰まった本動画。次回の台湾旅行の計画に役立ててみてはいかがでしょうか。



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