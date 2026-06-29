YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「【ベトナム・ダナン】"神の手"がある天空の遊園地！？バーナーヒルズ観光ツアーに参加！」を公開した。動画では、出演者のケータとUMAが、ベトナム・ダナンの観光スポットや絶品グルメを満喫する旅行Vlogが収められている。



1日目は成田空港からベトナム航空のビジネスクラスでダナンへ。宿泊先の「ダナン・マリオット・リゾート＆スパ」に到着後、街を散策しマッサージで癒やされたのち、家庭料理店「Nhà Bếp Xưa」でフォーやバインセオを堪能した。1品450円以下という安さに「2人でもめちゃくちゃ安く食べれます」と驚きを見せ、その美味しさを絶賛した。



2日目はツアーで標高1,487mのテーマパーク「サンワールド・バーナーヒルズ」へ。あいにくの雨となったが、SNS映えスポットとして有名な「神の手（ゴールデンブリッジ）」を訪れ、「神秘的な感じが増して素晴らしかったです」と感想を語る。その後はダナン観光の定番である「ハン市場」を訪れ、ローカルな食堂でフォーに舌鼓を打った。



滞在中は、バインミー専門店「2 Ladies Kitchen」での食べ比べや、日本人が立ち上げた人気ピザ店「Pizza 4P's」、巨大なビールサーバーが目を引くビアホールなど、ダナングルメを食べ尽くす様子が記録されている。



大晦日にはホテルのカウントダウンパーティーで新年を祝い、充実したダナン旅行を締めくくった。ダナンへの旅行を計画している人にとって、現地の雰囲気やグルメ情報を知るヒントになる動画となっている。



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