10年債利回り上昇、政府の圧力で日銀の利上げ遅れるとの見方



債券が下落し利回りが上昇している。10年債利回りは2.646%付近まで、20年債利回りは3.562%付近、30年債利回りは3.845%付近まで上昇している。



政府の「骨部方針」に「強い経済の実現に向け適切な金融政策が行われることも非常に重要」との文言が明記される見通し。以前はなかった「非常に重要」との文言追加により、政府の圧力を受け日銀が追加利上げを思いとどまるとの見方が広がっている。高市首相は金利上昇が経済成長の勢いを鈍化させることを懸念しているという。

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