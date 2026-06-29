¥³¥¹¥âÀÐÌý¡¢ÅìµþÅÔ¤¬¸øÊç¤¹¤ëÇÑ¿©ÍÑÌý²ó¼ýÂ¥¿Ê¤Ë·¸¤ë»ö¶ÈÄó°Æ¤ËºÎÂò - Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿
¥³¥¹¥âÀÐÌý¤¬Æü´ø¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹(Æü´øHD)¡¢¥ì¥Ü¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤Î3¼Ò¶¦Æ±¤Ç¹Ô¤Ã¤¿»ö¶ÈÄó°Æ¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎSAF(Sustainable Aviation Fuel¡§»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¹Ò¶õÇ³ÎÁ)À½Â¤¤Ë¸þ¤±¤¿¸øÊç»ö¶È¡ÖÇÑ¿©ÍÑÌý²ó¼ýÂ¥¿Ê¤Ë·¸¤ë»ö¶ÈÄó°Æ¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±»ö¶È¤Î³èÆ°¥¤¥á¡¼¥¸
¡û²ÈÄí·ÏÇÑ¿©ÍÑÌý¤Î²ó¼ýÂ¥¿Ê¤äSAF¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹
¥³¥¹¥âÀÐÌý¡¢Æü´øHD¡¢¥ì¥Ü¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î3¼Ò¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙ¤«¤é2025Ç¯ÅÙ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î3Ç¯´Ö¤ËSAFÀ½Â¤¤Ë¸þ¤±¤¿¸øÊç»ö¶È¡ÖÇÑ¿©ÍÑÌý²ó¼ýÂ¥¿Ê¤Ë·¸¤ë»ö¶ÈÄó°Æ¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¹ñÆâ½é¤Î¹ñ»ºSAF¤Î¶¡µë¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤äÀ¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ê¤É¤ò·Àµ¡¤È¤·¤¿ÇÑ¿©ÍÑÌý¤ÎSAF¸þ¤±ÍøÍÑÂ¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤É¡¢2026Ç¯ÅÙ¤«¤é2028Ç¯ÅÙ¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÆ±»ö¶È¤Î¸øÊç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2²óÌÜ¤ÎºÎÂò¤ò¤¦¤±¤¿3¼Ò¤Î¶¦Æ±Äó°Æ»ö¶È¡ÖÇÑ¿©ÍÑÌý¤Î¹ñÆâ»ñ¸»½Û´Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ§ÃÎ³ÈÂçµÚ¤Ó¹ñÆâÍ£°ì¤Î¹ñ»ºSAFÂçµ¬ÌÏÀ½Â¤¤Ë¸þ¤±¤¿ÇÑ¿©ÍÑÌý²ó¼ýÂ¥¿Ê»ö¶È¡×¤Ï¡¢²ÈÄí·ÏÇÑ¿©ÍÑÌý¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë²ó¼ýÂ¥¿Ê¤ä¡¢SAF¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¡¢¤ª¤è¤Ó¹ñÆâ»ñ¸»½Û´Ä¤Ë¤è¤ëÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤À¡£
Æ±»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢2029Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤ÎÌó3¥«Ç¯¤Ç°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
(1) ¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿²ÈÄí·ÏÇÑ¿©ÍÑÌý¤Î²ó¼ýµÚ¤Ó¹ñ»ºSAFÀ½Â¤¤Ø¤ÎÍøÍÑ
(2) SAF¡¦ÇÑ¿©ÍÑÌý²ó¼ý¼þÃÎ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü
(3) SAFÀ½Â¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èÁÈ¤Î¹ñÆâ³°¤Ø¤ÎÈ¯¿®
(4) ÇÑ¿©ÍÑÌý¤Î²ó¼ý¡¦SAFÀ½Â¤¡¦ÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë´Ä¶³Ø½¬¤Î¼Â»Ü
º£¸å¡¢¥³¥¹¥âÀÐÌý¡¢Æü´øHD¡¢¥ì¥Ü¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î3¼Ò¤Ï¡¢SAF¸þ¤±¤ÎÇÑ¿©ÍÑÌý¤Î²ó¼ýÎÌÁý²Ã¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÃ¦ÃºÁÇ²½¤Ë¸þ¤±¤¿»ñ¸»½Û´Ä¤Îµ¡±¿¤ò¹â¤á¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¸þ¤±¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¶¯²½¤·¡¢¹ñ»ºSAF¤ÎÇ§ÃÎ¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡û¡ã3¼Ò¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡Ú¥³¥¹¥âÀÐÌý¡Û
¡¦²ó¼ý¤·¤¿ÇÑ¿©ÍÑÌý¤ÎÉÊ¼Á³ÎÇ§
¡¦²ó¼ýµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÍøÍÑÅù¤Î¸¡Æ¤
¡¦SAF¤ÎÀ½Â¤¡¢¶¡µë
¡¡
¡ÚÆü´øHD¡Û
¡¦Æ±¼è¤êÁÈ¤ßÁ´ÂÎ¤Î¼çÆ³
¡¦¶¨ÎÏ¼«¼£ÂÎ¡¢´ë¶È¤Ê¤É¤ÎÃµº÷
¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆâÍÆ¤Î´ë²è
¡¡
¡Ú¥ì¥Ü¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Û
¡¦ÇÑ¿©ÍÑÌý¤Î¼ý½¸
¡¦»ÔÌ±²ó¼ý¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÄó¶¡
Æ±»ö¶È¤Î³èÆ°¥¤¥á¡¼¥¸
¡û²ÈÄí·ÏÇÑ¿©ÍÑÌý¤Î²ó¼ýÂ¥¿Ê¤äSAF¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹
¥³¥¹¥âÀÐÌý¡¢Æü´øHD¡¢¥ì¥Ü¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î3¼Ò¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙ¤«¤é2025Ç¯ÅÙ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î3Ç¯´Ö¤ËSAFÀ½Â¤¤Ë¸þ¤±¤¿¸øÊç»ö¶È¡ÖÇÑ¿©ÍÑÌý²ó¼ýÂ¥¿Ê¤Ë·¸¤ë»ö¶ÈÄó°Æ¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¹ñÆâ½é¤Î¹ñ»ºSAF¤Î¶¡µë¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤äÀ¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ê¤É¤ò·Àµ¡¤È¤·¤¿ÇÑ¿©ÍÑÌý¤ÎSAF¸þ¤±ÍøÍÑÂ¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Æ±»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢2029Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤ÎÌó3¥«Ç¯¤Ç°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
(1) ¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿²ÈÄí·ÏÇÑ¿©ÍÑÌý¤Î²ó¼ýµÚ¤Ó¹ñ»ºSAFÀ½Â¤¤Ø¤ÎÍøÍÑ
(2) SAF¡¦ÇÑ¿©ÍÑÌý²ó¼ý¼þÃÎ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü
(3) SAFÀ½Â¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èÁÈ¤Î¹ñÆâ³°¤Ø¤ÎÈ¯¿®
(4) ÇÑ¿©ÍÑÌý¤Î²ó¼ý¡¦SAFÀ½Â¤¡¦ÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë´Ä¶³Ø½¬¤Î¼Â»Ü
º£¸å¡¢¥³¥¹¥âÀÐÌý¡¢Æü´øHD¡¢¥ì¥Ü¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î3¼Ò¤Ï¡¢SAF¸þ¤±¤ÎÇÑ¿©ÍÑÌý¤Î²ó¼ýÎÌÁý²Ã¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÃ¦ÃºÁÇ²½¤Ë¸þ¤±¤¿»ñ¸»½Û´Ä¤Îµ¡±¿¤ò¹â¤á¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¸þ¤±¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¶¯²½¤·¡¢¹ñ»ºSAF¤ÎÇ§ÃÎ¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡û¡ã3¼Ò¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡Ú¥³¥¹¥âÀÐÌý¡Û
¡¦²ó¼ý¤·¤¿ÇÑ¿©ÍÑÌý¤ÎÉÊ¼Á³ÎÇ§
¡¦²ó¼ýµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÍøÍÑÅù¤Î¸¡Æ¤
¡¦SAF¤ÎÀ½Â¤¡¢¶¡µë
¡¡
¡ÚÆü´øHD¡Û
¡¦Æ±¼è¤êÁÈ¤ßÁ´ÂÎ¤Î¼çÆ³
¡¦¶¨ÎÏ¼«¼£ÂÎ¡¢´ë¶È¤Ê¤É¤ÎÃµº÷
¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆâÍÆ¤Î´ë²è
¡¡
¡Ú¥ì¥Ü¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Û
¡¦ÇÑ¿©ÍÑÌý¤Î¼ý½¸
¡¦»ÔÌ±²ó¼ý¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÄó¶¡