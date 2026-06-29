FIFA公式SNSが公開

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は、29日（日本時間30日）に決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦する。16強進出を懸けた決戦を目前に控え、国際サッカー連盟（FIFA）の日本語版公式SNSが公開した1枚の写真に反響が広がっている。

熱狂の舞台が蘇った。

14日（日本時間15日）に米ダラス・スタジアムで行われた日本―オランダ戦。カメラは伊東純也の背後からゴール方向を捉えている。1-2の後半43分、コーナーキックから鎌田大地が同点弾を決める、まさに直前の瞬間が写っていた。客席で固唾をのんで熱戦を見つめる日本ファンと選手の真剣な表情が交錯した美しい構図の1枚だった。

FIFAの日本語版公式Xとインスタグラムが28日、「結末が変わったCK」と綴って実際の写真を公開。舞台裏を収めた貴重な1枚にファンから反響が相次いだ。

「この写真撮ってくれたカメラマンさん最高すぎます」

「これカッコ良過ぎるショット」

「この写真めちゃくちゃ好き」

「めちゃくちゃ最高な写真」

「なんていい写真を…」

「伊東純也！最高です！」

「この瞬間を撮ってくれるなんて めちゃくちゃいい写真で鳥肌立ちました」

「凄い写真！凄い瞬間！！」

大一番のブラジル戦は日本時間30日の深夜2時、米ヒューストンスタジアムでキックオフとなる。



（THE ANSWER編集部）