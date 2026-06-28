日本では新幹線内で肉マンやたこ焼きを食べることが周囲の乗客への迷惑になる・ならない論争がたびたび発生する。英国ではサッカー解説者が飛行機内でゆで卵を食べる動画をＳＮＳに投稿したことで、「機内中を臭くする」と炎上している。英紙サンが２８日、報じた。

元イングランド代表で英メディア・ＩＴＶのワールドカップ中継で副音声解説者を務めるアンドロス・タウンゼントが、飛行機内でタッパーいっぱいのゆで卵を食べる様子を撮影した動画をインスタグラムで公開し、批判を浴びている。

そして、「問題はここなんだ。保安検査を通過した後は、空港でも機内でも食べられる物がほとんどない。だから自分で持ち込むしかないんだ。『イワシの缶詰』『生のステーキ』『ゆで卵』の３択なら…正直、ゆで卵が一番マシで、人に迷惑をかけない選択だと思う。正直に答えてほしい。もし飛行機で君の隣に僕が座っていて、ゆで卵を食べ始めたらどう思う？」と記した。

さらに「飛行機でゆで卵を食べるのは…アリ？ それとも迷惑？」というアンケートを投稿した。

この投稿には賛否が分かれた。あるファンは、「アンドロス・タウンゼントは完全におかしくなったのかもしれない」と投稿。別のファンは、「飛行機で卵の入った容器を開けるなんて殺人未遂みたいなものだ。機内中を臭くする」と酷評した。

さらに別のユーザーは、「即、刑務所行きだ」「配慮が足りない」「街から出ていけ」と批判した。

タウンゼントは最近、自身の食事についても明かしており、その内容は固ゆで卵６個、イワシ缶６缶、そして骨スープ（ボーンブロス）とともに食べるステーキというものだった。